Andrei Aradits se numără printre acei români care au preferat să-și investească banii în cu totul și cu totul alte lucruri decât în bolizi de lux. Dovadă că și în 2018, actorul se deplasează cu aceeași mașină pe care a luat-o de nevoie acum 14 ani. Chiar dacă susține că funcționează perfect, că se simte confortabil în ea și că nici nu se gândește să se despartă de ea, atunci când are de făcut drumuri în afara Bucureștiului, renunță! „Nu am venit cu el (n.r.- Tico) pentru că, deși este mașina mea pe timp de iarnă, mi-e teamă să-l mai scot din București. Scurtătura către Snagov este pe autostradă și cu Tico e mai greu. Am mai fost odată cu el, dar îmi e teamă că mai trece câte un TIR pe lângă mine și mă mută jumătate de metru mai încolo. Este mașină exclusiv de Capitală și mașină de iarnă pentru că se încălzește mai repede, pot să o parchez oriunde, știu să o sparg chiar și când îmi închid cheile pe dinăuntru. Am descoperit cum se sparge un Tico: cu rigla pe la fereastră. Când nu am rigla, pot să-i scot numărul. Așa că aceia care vor să-mi fure, de exemplu, casetofonul, vă rog mult să nu mai trageți de geamuri sau ceva, în primul rând că nu merge casetofonul și e și vechi. În plus există variante mult mai civilizate de a deschide un Tico”, ne-a spus Aradits.

Andrei Aradits merge în continuare cu un Tico pe care vrea să-l lase moștenire fiului său

Dat fiind faptul că acest autoturism a fost cumpărat imediat după ce Eric, fiul său, a venit în familia Aradits, fiind mai mult o necesitate, Andrei s-a gândit ca peste 4 ani să-l dea cadou de majorat fiului său. „L-am luat cu banii de pe o reclamă și o zi de filmare. L-am luat la mâna a doua. A fost prima noastră mașină și m-am fâțâit foarte mult timp cu ea. Eric era foarte mic, avea câteva luni și ne-am dat seama că ne trebuie o mașină și îmi e dragă. Scaunele au forma mea. Adică, dacă se așază altcineva, îi intră un arc, dar mie nu, că e fix pe corpul meu. Cineva a încercat, la un moment dat, să mi-l repare și a fost oribil. Nu mă mai simțeam bine. E strâmb în forma mea”, ne-a povestit actorul, completând că Eric ar fi fericit să aibă o piesă vintage în garajul lui. „Mă gândeam să fie cadoul lui de 18 ani. Când împlinește 18 ani să-i dau un Tico. O să fie o antichitate, o să fie o avere deja atunci. La un moment dat, după ce depășește vârsta de 50 de ani sau habar nu am, cred că trece la stadiul de mașină vintage. Nu mai e mult”. Aradits a ținut să precizeze că mașina lui este în perfectă stare de funcționare și că, în zilele ei bune, își făceau chiar și vacanțele cu ea.

„Am fost o dată în Grecia cu Tico atunci când avea Eric un an. Am fost vreo 2-3 săptămâni și când ne-am întors, a fost o aventură. Sunt un maestru al repartizării spațiului, că îți dai seama ce bagaje sunt când are copilul un an: scutece, oliță, scaun, haine, etc și când ne-am întors am mai avut loc și de leandru”.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu