Uraaaa, baitaaaaa! :) Pentru ca m-ati tot intrebat… eu am folosit la Alexandru si continui sa folosesc si la Andrei produsele La Roche Posey. Mi-au fost recomandate de medicul dermatolog pentru calmarea si curatarea zilnica a pielii. Sunt sigura ca le cunoasteti si stiti cat sunt de bune. Acum va rog sa ne scuzati, dar inca in miros de brad, vrem sa ne continuam rutina zilnica de ingrijire :) #larocheposayromania #lipikar #1stday