Apa Nova au început lucrările de remediere

„Groapa are aproximativ 3 metri adâncime. Angajații companiei au securizat zona, iar traficul se desfășoară pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens de mers. Poliția se află la fața locului. La această oră, muncitorii Apa Nova au început lucrările de remediere. Până mâine dimineață vor fi gata”, au anunțat reprezentanții Primăriei Municipiului București într-o postare pe Facebook.

Evenimentul s-a produs pe o porțiune intens tranzitată a bulevardului, iar surparea a fost sesizată de șoferii aflați în trafic.

„Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că e doar atât”

Cântăreața Carmen Șerban a căzut cu mașina în groapa, însă, din fericire, artista a scăpat nevătămată. A povestit incidentul pe pagina sa de Facebook:

„Din fericire eu sunt bine și o să merg în seara asta la un mecanic să verific mașina pe dedesubt. M-am speriat foarte tare dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu că e doar atât”, a spus artista.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere îi sfătuiesc pe şoferi să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.





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