Artista a fost căsătorită cu bancherul Ionuț Grama, cu care are un băiat. În prezent, aceasta are o relație cu Paul Ipate, căruia i-a dăruit o fetiță. Ce spune Jojo despre cei doi copii pe care-i are.

Artista se poate mândri cu faptul că are ”pereche”. Este mama unui băiețel, Achim, care va împlini 7 ani în această vară, și a unei fetițe, Zora Maria, în vârstă de aproximativ doi ani. Chiar dacă între ei sunt ceva anișori diferența, micuții se înțeleg foarte bine. Ce spune Jojo despre cei doi copii pe care-i are din două relații?

”Zora îl adoră pe Achim. El mai are momente când vrea să fie lăsat în pace. E la o vârstă mai mare și are activitățile lui. Însă se înțeleg foarte bine”, a mărturisit aceasta.

Totodată, artista a mai spus despre băiețelul său, pe care-l are cu primul soț, bancherul Ionuț Grama, că este foarte inteligent:

”Este extrem de inteligent, foarte dotat pe ambele laturi. Și în ceea ce privește materiile fixe, dar și pe partea cealaltă. Dansează, cântă. Dar are și o logică impecabilă, construiește”.

Și cu tata, și cu mama

Artista s-a separat de tatăl băiețelului său pe când acesta avea un an. Achim se înțelege bine și cu actualul partener al mamei sale, despre care s-a spus că Jojo s-a măritat în secret, chiar dacă cei doi nu au confirmat și nici nu au infirmat acest lucru. De asemenea, el petrece mult timp și cu tatăl său, Ionuț Grama, de care artista a divorțat în anul 2012, iar motivele nu au fost făcute publice niciodată.

”Decizia de a nu face publice informaţiile privind divorţul am luat-o împreună, pentru a ne proteja viaţa privată şi copilul. Respectul şi prietenia mea pentru Ionuţ mă obligă să fac această menţiune, pentru a pune capăt tuturor speculaţiilor referitoare la acest subiect. Nu voi mai face nici o altă declaraţie despre acest subiect, pentru că vreau să-mi protejez atât copilul, cât şi pe tatăl lui”, a fost singura declarație a artistei pe tema divorțului.

