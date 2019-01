Tânăr a fost urcată pe scenă și a fost sărutată de Drake pe gât. „Ți-am spus că îmi place părul tău, nu?”, a întrebat-o Drake,

După ce tânăra i-a spus că are 17 ani, Drake o întrebă cum poate să arate atât de bine și să fie minoră în același timp. „Nu mă pot duce la închisoare încă!”, a țipat ulterior Drake în uralele spectatorilor, scrie E! News.

„Nu știu dacă ar trebui să mă simt vinovat sau nu, dar m-am distrat. Îmi place senzația pe care o am atunci când îți simt sânii lipiți de pieptul meu. Vreau să-ți mulțumesc”, i-a spus Drake tinerei în timp ce aceasta se afla pe scenă.

La vremea respectivă, Drake avea vârsta de 23 de ani, iar acum el a refuzat să comenteze cele întâmplate.

drake kisses underage girl, learns shes underage, then kisses her again but this time feels her breasts pic.twitter.com/oLkxZccHiS

— SPOOK GOD ALLAH (@thespookgod) January 4, 2019