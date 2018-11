Dacă pe primul copil, Nicolas, Elena Gheorghe a făcut greșeala să-l trateze ca pe un bebeluș și mereu se simțea vinovată când pleca de lângă el, odată cu venirea lui Amelie, cântăreața a conștientizat că juniorii trebuie să învețe că părinții merg la muncă. „Ei sunt acum alături de tatăl lor și de doamna Ana, care este parte a familiei. Când am plecat de acasă, nu i-am mințit niciodată. Întotdeauna le-am spus că am treabă și trebuie să plec. Nu i-am luat niciodată cu minciuni de genul «mă duc să vă cumpăr bomboane» sau vrăjeli din astea. Le-am spus mereu adevărul, pentru că am considerat că trebuie să-i tratez ca pe niște oameni mari, deși sunt foarte mici”, ne-a spus Elena.

Elena Gheorghe nu-și mai răsfață copiii cu multe cadouri pentru că a umplut casa cu jucării pe vremea când era mic fiul ei

Elena nu se mai agită să le aducă cadouri sau dulciuri când se întoarce acasă de la vreun eveniment sau un concert. Preferă să-și gestioneze timpul în așa fel încât să stea cât mai mult cu ei. „La început, așa eram cu Nicolas, mă simțeam superdatoare și atunci când veneam de la concerte, îi aduceam jucării. Când am ajuns să avem un sac mare de Lego, mi-am dat seama că nu fac bine. Acum nu mai fac chestia asta. Mi se pare o nebunie ce făceam atunci, copilul trebuie să înțeleagă că avem o meserie. Este iubit și răsfățat nonstop cât suntem acasă și, mai important de atât, îi dăm din timpul nostru. Nu cred în jucării și cadouri. Timpul nostru este cadoul lor”, a mai spus Elena.

VIDEO: Bogdan Sorocan/ FOTO: Dumitru Angelescu