În plus, acesta a anunţat o nouă iniţiativă: începând din acest an, sala de teatru din Palatul Cotroceni va găzdui periodic reprezentaţii gratuite susţinute de trupe independente de tineri actori şi liceeni.

„Ziua Culturii Naţionale ne reaminteşte că identitatea României s-a conturat, în timp, prin creaţie şi vocaţia universalităţii. Cultura a fost şi rămâne spaţiul în care marile idei ale societăţii se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul şi viitorul unei naţiuni. «Cultura este cea mai bună şi sigură avere a unui popor», spunea Mihai Eminescu, al cărui nume este indisolubil legat de această zi specială. Chiar şi într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, avem obligaţia de a nu abandona cultura”, spune președintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook.

Șeful statului a evidenţiat importanţa sprijinului pentru patrimoniul arhitectural, proiectele artistice contemporane şi noile forme de expresie culturală. El a subliniat necesitatea unor politici publice coerente, dar şi a implicării sectorului privat pentru valorificarea acestor resurse.

Un alt aspect semnificativ menţionat a fost digitalizarea patrimoniului cultural, văzută ca un mijloc de a crea punţi între tradiţie şi inovaţie şi de a atrage tinerii mai aproape de cultură.

„Anul 2026, dedicat lui Constantin Brâncuşi, este o invitaţie la a privi cu încredere către viitor, inspirându-ne din forţa creatoare a celui care a făcut din specificul românesc o valoare universală. Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susţinere, ci şi de spaţii reale de afirmare”, a mai adăugat acesta.

În ceea ce priveşte deschiderea sălii de teatru de la Cotroceni, preşedintele a explicat că trupele interesate pot trimite solicitări la adresa de e-mail cultura@presidency.ro pentru a primi detalii.

„Este un gest firesc prin care deschidem porţile către noile generaţii de creatori. Avem nevoie de o cultură vie şi le mulţumesc tuturor celor care, indiferent de domeniul lor, se dedică artei, dându-i sens şi continuitate. La mulţi ani culturii române!”, a concluzionat Nicuşor Dan în mesajul său de Ziua Culturii Naţionale.

Preşedintele a însoţit mesajul cu imagini ale sălii de teatru, prezentând-o ca un viitor spaţiu de afirmare pentru tinerele talente artistice din România.

