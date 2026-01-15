Românul suspectat că și-a ucis mama, cardioloagă în Franța, prins de mascați la Cluj, în timp ce se plimba prin mall

El a fost prins de poliția locală într-un centru comercial, miercuri dimineață, pe 14 ianuarie 2026.

Românul de 23 ani, reținut la Cluj după 2 luni de căutări

Informația arestării tânărului bănuit că și-a ucis mama la Molsheim, în 2025, dezvăluită de poliția de la Cluj, a apărut și în publicația Dernières Nouvelles dAlsace și a fost confirmată de procurorul din Strasbourg.

Pe 30 octombrie 2025, trupul neînsuflețit al cardioloagei, în vârstă de aproximativ 50 de ani, fusese găsit carbonizat în locuința sa.

O colegă a doctoriței este cea care a dat alarma, pentru că femeia nu mai venea la consultațiile cu pacienții și nici nu răspundea la telefon. Foto: Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA).

Poliția lansase atunci un apel la martori pentru a-l găsi pe fiul ei. După două luni și jumătate de fugă, tânărul de 23 de ani a fost, în cele din urmă, reținut de poliția română.

Detalii despre reținerea tânărului de 23 de ani au fost făcute publice de poliția judiciară din Cluj-Napoca, într-un videoclip postat pe Facebook.

Tânărul urmărit internațional pentru crimă se plimba liniștit în mall

Un ofițer de poliție explică faptul că suspectul, vizat de un mandat internațional de arestare, a fost reperat în oraș.

„Au fost constituite mai multe echipe operative ale inspectoratului în municipiul Cluj-Napoca, care au efectuat verificări în teren, inclusiv oprirea și controlul mijloacelor de transport”, precizează acesta.

În cursul dimineții, polițiștii au reușit să îl localizeze pe bărbat într-un mall din Cluj-Napoca, al doilea oraș ca mărime din România, unde a și fost reținut.

Tânărul suspectat că și-a ucis mama, prins de poliție. Foto: Poliția Română

În jurul orei 10:50, suspectul a fost identificat în centrul comercial, fiind recunoscut pe baza semnalmentelor și fizionomiei din evidențele poliției.

După un control corporal făcut într-o încăpere a centrului comercial, acesta a fost dus la sediul inspectoratului de poliție.

„Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale al inspectoratului, iar persoana urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru dispunerea măsurilor legale”, a concluzionat ofițerul de poliție român.

La Strasbourg, informația a fost transmisă unui judecător de instrucție în vederea extrădării sale.

Trupul cardiologei românce, găsit carbonizat în casă

În acest caz, fiul victimei este principalul suspect încă de la început. Cadavrul mamei sale, cardiologă din Molsheim, a fost descoperit joi, 30 octombrie 2025.

O secretară medicală de la cabinetul acesteia a dat alarma, întrucât medicul nu ajunsese dimineața la serviciu, în timp ce sala de așteptare se umplea de pacienți.

Jandarmii s-au deplasat la domiciliul ei și au solicitat intervenția pompierilor după ce au simțit un puternic miros de fum.

Aceștia au descoperit în casă trupul carbonizat al medicului. Chiar din duminica următoare a fost lansat un apel la martori pentru a-l găsi pe fiul său.

Românca, medic cu experiență la un centru din Franța

Absolventă a Facultății de Medicină din România, Simona Boila era specializată în cardiologie și boli vasculare.

După o perioadă petrecută la Nouvel Hôpital Civil din Strasbourg, românca a lucrat mulți ani la centrul de reabilitare din Schirmeck, unde locuia împreună cu fiul ei.

Au stat acolo, până când Uniunea pentru Gestiunea Instituțiilor Caselor de Asigurări de Sănătate (Ugecam) și-a reorganizat activitatea, transferând cardiologia într-un alt centru între 2017 și 2019.

Atunci, ea s-a stabilit la Molsheim, unde și-a deschis propriul cabinet și, ulterior, i s-a alăturat un alt medic român.

Fiul cardioloagei avea antecedente psihiatrice

Duminică seara, 2 noiembrie, jandarmeria din Bas-Rhin a lansat un apel către populație pentru găsirea unui tânăr de 22 de ani, a cărui fotografie a publicat-o.

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliști, este vorba despre Andrei Boila, fiul cardioloagei, care ar avea antecedente de boli mintale, potrivit ziarului francez Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). El este suspectat că și-ar fi ucis mama.

Parchetul din Saverne și-a declinat competența în favoarea Parchetului din Strasbourg, așa cum se procedează în cazurile de crimă.

