Marina Almășan nu a fost genul de copil care să stea acolo unde îl pui. De mică, vedeta TVR 2 s-a distrat grozav la joacă, demonstrând că este o fetiță altfel.

“Marina Almășan în copilărie era băiat, umbla numai în pantaloni scurți, avea mereu picioarele pline de vânătăi și zgârieturi, cobora foarte rar din copaci, doar la ora mesei când mă striga mama să vin acasă. Întotdeauna mama nu se uita orizontal, ci întotdeauna se uita vertical și mă căuta prin copaci și mă chema acasă. Deci am fost o fată băiat, care îmbrăca rochițe numai la evenimentele extraordinare și întotdeauna pe sub rochițe trebuia obligatoriu să am și o pereche de pantaloni scurți ca să mă simt confortabil”, ne-a povestit Marina Almășan.