Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, nu este doar o tânără frumoasă și extrem de șic, ci și o gospodină desăvârșită, după cum singură declară. Ramona Păun gătește singură sarmale și cozonac pentru mesele de Sărbători.

Atunci când nu merge acasă, la părinți, Ramona Păun își invită prietenii la ea acasă la mesele de Crăciun sau Paște, fiind recunoscută în cercul ei de prieteni drept o bucătăreasă pe cinste. Chiar dacă are doar 31 de ani, prezentatoarea Tv este As în bucătărie. „Eu sunt responsabilă cu mesele de Crăciun și Revelion în gașca noastră de prieteni și când spun că sunt responsabilă, chiar gătesc sarmale, fac cozonac, fripturi, tot ce se face de Crăciun sau de Paște. Am preluat asta de la mama mea. Cumva am fost și nevoită să învăț să gătesc pentru că din clasa a 8-a am plecat de lângă părinți, am fost pe cont propriu și atunci am fost nevoită să învăț și partea asta cu gătitul”, ne-a povestit Ramona.

Ramona Păun gătește sarmale și cozonac

Anul acesta însă, Ramona fentează bucătăria, asta pentru că va merge la Focșani acolo unde locuiește familia ei. „Anul acesta o să lucrez de Revelion. Sinceră să fiu, prefer să lucrez de Revelion și să fiu liberă de Crăciun pentru că familia mea este în Vrancea și atunci reușesc destul de rar să merg acasă și Crăciunul chiar e un moment important pentru mine”, ne-a povestit Ramona, completând că atunci când merge acasă la părinții ei, mama nu o lasă deloc să intre în bucătărie. „Acolo nu mai e nevoie să intru în bucătărie. Când ajung eu, cel mai devreme în Ajunul Crăciunului și masa este deja gata. Mama mă menajează atunci când sunt acasă. Lenevesc, recunosc, atunci când ajung la ei”.

VIDEO: Cosmin Nistor

