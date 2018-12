Pentru Camelia Potec, anul 2018 a fost unul dintre cei mai buni, pentru că a devenit mamă. Spune că asta a împlinit-o și a făcut-o mai fericită decât orice medalie câștigată.

Anul acesta a fost de vis, mai ales din punct de vedere personal. Am devenit o femeie completă, am devenit mămică, cred că e cel mai frumos sentiment pentru o femeie. Profesional, suntem pe drumul cel bun, într-un progres an de an, ceea ce mă face să sper că va urma un an perfect din toate punctele de vedere', a declarat ea pentru Libertatea.