“Mă acomodez încă cu ceea ce se întâmplă acasă. îmi dau seama că oamenilor le e greu să creadă cum am trăit acolo, la Exatlon. A fost multă adrenalină, dar nu s-a văzut cât de mult stăteam, pentru că existau zile în care nu jucam, nu făceam nimic. Cel mai greu a fost când am simțit-o pe Alice că se descurcă greu. N-am fost om vreo zece zile după singura dată când am vorbit cu ea de acolo. A fost pentru prima dată când mi-am dat seama că trebuie să am grija și de altcineva, concret…

Credeam că emisiunea va dura trei luni jumătate. Credeam că voi fi plecat vreo trei săptămâni. Am avut accesptul lui Alice, știe că o dată ce îmi intră ceva în cap… Uite că am simțit bine, ne e bine tuturor trei, nu regret nicio secundă. Puteam să nu cșștig, dar tot căștigat eram și dacă ieșeam și după trei săptămâni. Am avut 20 de săptămâni de probe. A fost bine. Știu că sunt norocos cu Alice și sper să am grijă de asta. Sunt norocos că o am lângă mine. Am mai supărat-o. Eu încă mai cred că sunt tânăr, dar imi dau seama că ar trebui să lucrez la mine, să învăț să negociez, să îmi cer scuze… Odată cu trecerea timpului îți dai seama că nu trebuie să ieși învingător de fiecare dată.

Suntem doar de doi ani împreună, Zora a apărut după trei luni. N-a fost o sarcină planificată. Eu îmi doream de un an. Când a apărut Alice în viața mea mi-am dat seama că e ea cea cu care vreau să fiu și să-mi facă un copil. Am avut mare noroc că akm dat peste ea.

În urmă cu vreo 10 ani m-a văzut într-un supermarket, apoi după patru ani iar m-a avăzut tot într-un supermarket, iar la câteva luni pe un scuter roșu în Piața Victoriei. Eram unul care i-a rămas în minte. Era cu prietenă la întâlnire și i-am apărut pe newsfeed. A decis să mă contacteze. Ne-am întâlnit și trei zile mai târziu abvea cheia de la casa mea”, a afirmat Vladimir Drăghia, câștigător concursului Exatlon România, de la Kanal D.

Acesta a făcut declarații și despre cum a ajuns să scrie poezii.

“M-am apucat să scriu poezii deodată. A venit așa. E normal să fi fost perceput ca fiind superficial. E normal, tânăr, înotător, actor de telenovele, după care am început să facă alte lucruri, documentare, poezii, am două volume. Într-o seară am început să scriu. ascultam muzică și am început pur și simplu să scriu, despre timp, despre ce lăsăm în urma noastră, strămoși. Nu era de dragoste. Am păstrat-o. Acum vreo cinci ani se întâmpla asta. Noaptea am primit telefon de la mama, care mi-a spus că a murit bunicul. Apoi am scris poezii de dragoste. Zic că s-ar putea să mă fi lăsat, pentru că nu am mai scris poezii de luni bune”, a mai spus el.

Vladimir Drgăhia a vorbit și despre afaceri.

“Nu e chiar așa cu afacerile. Foarte mult timp am cheltuit bani anapoda. Acum trei ani am reușit să îmi pun bani deoparte după ce am câștigat un concurs și să-mi iau un apartament, pe care l-am împărțit în două, le-am închiriat. Stau cu chirie. Mă întâlnesc cu un om ca să văd cum să îmi mai iau un apartament. Am avut o agenție imobiliară care a funcționat câțiva ani. Am renunțat. Toată lumea urăște agenții imobiliari…

M-a ajutat un agent imobiliar când mi-am luat apartament. Nu aveam 15.000 de euro și mi-a dat el. Nu mi-a venit să cred. I-am înapoiat după câteva luni de zile. Vreau să ne mutăm noi într-un apartament nou. E nevoie de siguranță, vreau să transform chiria în rată la apartamentul nostru”, a afirmat el.

Actorul a dezvăluit și care este relația cu părinții săi.

“Am avut marele noroc de o mamă tânără, m-a făcut la 19 ani. Cumva a învățat ea că e bine să lași copilul liber să aleagă el. Sper să fac și eu la fel cu Zora. A avut încredere în mine. M-a lăsat la 12 ani să plec de acasă, la înot. Acum îmi dau seama ce înseamnă să îți lași copilul să plece de acasă de la 12 ani. Nu ne auzim prea des, dar știm ce însemnăm unul pentru celălalt. Întotdeauna a știu să îmi dea siguranță. tatăl meu natural a dispărut când aveam câteva luni, era cam violent. Cu tatăl meu de acum nu sunt apropiat cum sunt de mama, dar îi sunt recunoscător că a avut grijă de noi. de tatăl meu natural nu mai știu nimic. ne-am cunoscut când aveam 12 ani și că stă în București. Îi datorez generle, că eu nu m-am antrenat deloc pentru Exatlon, de la el am mo0șteniot. Nu-i port ranchiună, îi sunt recunoscător chiar. Nu am golul ăla, dacă nu ar fi apărut la 12 ani, probabil nici nu aș fi știut. Am crescut fără să am d4rama asta că părinții s-au separat”, a explicat el.

Vladimir Drăghia a dezvăluit și cum a ajuns să plece la muncă în Italia.

“Făcusem înot toată viața, eram clasa a 12-a. Mi s-a spus că nu dau bacalaureat special și ca toată lumea, am luat nouă la Bac. Nu învățasem nimic niciodată, doar în ultimele trei luni. Am avut de ales între înot și altceva, dar nu știam ce anume altceva. Am plecat în Italia. După 6 luni de muncă printre străini, mi-am dat seama că iubesc România, că umorul nostru îl înțeleg cu adevărat, româncele sunt cele mai frumoase femei din lume și odată cu înaintarea în vârstă am prins rădăcini aici. Nu e perfect, dar totuși mai cred în… Eu am fost în Piața Victoriei, am fost și cu Alice acolo când era însărcinată. Ține de noi ăștia tineri să ne implicăm. Ține de mine să schimb ceva. Am încercat în Italia, dar m-am întors cu o dragoste mare de România”, a declarat Vladimir Drăghia.

“Am venit la tot felul de filmări pe puțini bani, am făcut telenovele, nu am refuzat nimic… nu pot să întorc spatele unui proiect, chiar dacă e plătit slab. mama se duce o lună la muncă pentru banii aceștia…”, a mai spus el.

“În penultima zi la Exatlon am căpătat niște răni. S-au infectat, am înceract să nu iau pastile, dar am ajuns la medic și acum iau pastile”, a spus Vladimir Drăghia despre bandajele pe care le are pe picioare.