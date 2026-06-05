Meloni: „Este un rezultat pe care mulți îl considerau imposibil”

Pentru Italia, decizia reprezintă o schimbare importantă după săptămâni în care, atât la Roma, cât și la Bruxelles, solicitarea formulată de Giorgia Meloni către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, părea sortită eșecului, scrie Il Gazzettino.

Premierul italian ceruse extinderea clauzei naționale de salvgardare aplicate cheltuielilor pentru apărare și la măsuri destinate consolidării rezilienței energetice. În practică, acest lucru înseamnă mai multă flexibilitate bugetară pentru a face față efectelor creșterii prețurilor la gaze și energie, amplificate de blocajele din Strâmtoarea Ormuz. Creșterea costurilor a obligat executivul italian să adopte patru decrete în numai trei luni pentru a limita impactul asupra populației și mediului de afaceri.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Giorgia Meloni a salutat decizia Bruxelles-ului, după un schimb de mesaje cu Ursula von der Leyen. „Este un rezultat extrem de important pe care mulți îl considerau imposibil”, a declarat premierul italian. Potrivit lui Meloni, aprobarea Comisiei Europene „ne va permite să cheltuim 14 miliarde de euro în următorii trei ani pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la energie care afectează familiile vulnerabile, companiile energofage”.

„Italia a indicat drumul și astăzi Europa îl urmează”, a mai spus premierul italian.

Voucher lunar de 100 de euro pentru familiile cu venituri mici

Ministerul Economiei italian pregătește acum un nou pachet de măsuri care va utiliza resurse provenite din flexibilitatea bugetară suplimentară, din reconfigurarea Planului Național de Redresare și Reziliență și din redirecționarea unor fonduri de coeziune neutilizate.

Dacă nu vor apărea modificări de ultim moment, Consiliul de Miniștri urmează să aprobe un decret în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, destinat sprijinirii categoriilor cele mai vulnerabile.

Ajutorul ar urma să fie acordat sub forma unui voucher lunar de energie de aproximativ 100 de euro, încărcat pe un cardul social dedicat.

Aproape două milioane de români trăiesc în Italia

Românii reprezintă cea mai mare comunitate străină din Italia. Potrivit celor mai recente date oficiale, aproape două milioane de români trăiesc astăzi în Peninsulă. Românii sunt concentrați în special în nordul și centrul Italiei, acolo unde există mai multe locuri de muncă și infrastructură mai dezvoltată.

Conform CNEL, una dintre cele mai importante instituții publice italiene, Lombardia este regiunea cu cel mai mare număr de rezidenți străini din totalul național, cu 22,9%. Urmează Lazio, cu 12,2%, și Emilia-Romagna, cu 10,7%. Dacă raportăm numărul străinilor la populația totală a fiecărei regiuni, Emilia-Romagna are cea mai mare incidență, de 12,6%, urmată de Toscana, cu 11,6%, și Lazio, cu 11,3%.

În sudul Italiei și în insule, prezența populației străine este semnificativ mai redusă.

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