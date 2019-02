Vladimir Găitan nu vrea să lucreze cu fiica lui: „Să joci cu fata ta pe aceeași scenă este un coșmar”

Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, în cazul actorului Vladimir Găitan. Îndrăgitul actor și-ar fi dorit ca fiica lui să nu-i calce pe urme, însă… așchia nu a sărit departe de trunchi. Gloria s-a pregătit în secret pentru Teatru și și-a urmat visul, în ciuda voinței părintelui său.

În prezent, Găitan, care recent a împlinit 72 de ani, nu doar că s-a împăcat cu ideea, ba chiar e mândru că are o fiică actriță. Ce nu poate asimila și depăși, oricâte eforturi ar face: emoțiile pe care le are atunci când urcă pe aceeași scenă cu Gloria.

„Este actriță ca și tatăl ei, la Teatrul de Comedie. Acum are o premieră, în regia lui Mihai Bendeac, la care am descoperit o fațetă nouă. Este un regizor excelent, iar spectacolul e de o maturitate incredibilă. Să joci însă cu fata ta pe aceeași scenă este un coșmar. Pe lângă emoțiile tale, le ai și pe ale ei. Am ieșit însă bine din aceste încercări. Gloria m-a salvat de câteva ori, pentru că fiica mea nu se pierde”, a mărturisit Vladimir Găitan pentru Libertatea.