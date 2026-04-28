Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara au subliniat importanța experienței practice.

Potrivit acestora, observarea directă a proceselor tehnologice și a modului de organizare a echipelor îi ajută pe viitorii ingineri să înțeleagă cum se adaptează teoria la provocările reale din teren.

Stadiul lucrărilor

Activitatea pe șantier se desfășoară continuu, fiind mobilizați în prezent peste 700 de muncitori și peste 200 de utilaje.

Evoluția pe cele două tuneluri se prezintă astfel. La tunelul 1, galeriile sunt complet finalizate, iar echipele lucrează la ultimele etape de structură. Sistemele de hidroizolație și drenaj, precum și cămășuiala finală au depășit stadiul de 90%.

La tunelul 2, lucrările de excavație la ambele galerii sunt realizate în proporție de 50-70%. În același timp, au început lucrările la structură (inclusiv fundațiile pentru bolta întoarsă). Pentru străpungerea completă a acestui tunel sunt active 11 fronturi de lucru.

Contractul pentru această porțiune, care include secțiunea E (tunelurile) și finalizarea a circa patru kilometri din secțiunea D, a fost semnat în octombrie 2022 cu o asociere de constructori, ordinul de începere fiind dat în luna decembrie a aceluiași an.

Valoarea contractului finanțat prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) este de 1,8 miliarde de lei fără TVA (aprox. 2,2 miliarde de lei cu TVA / 436 milioane de euro).

Contractul a prevăzut 11 luni pentru proiectare, 34 de luni pentru execuție și zece ani de garanție a lucrărilor. Ordinul de începere a fost dat în decembrie 2022.

Istoricul lucrărilor:

Final de iulie 2025: Străpungerea primei galerii (progres general de sub 30%).

Început de noiembrie 2025: Străpungerea celei de-a doua galerii (progres general de 44%).

Mijlocul lunii decembrie 2025: Lucrările au atins stadiul de 50%.

