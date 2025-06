„Deficitul bugetar, diferența dintre cheltuielile și veniturile statului, este o mare problemă a României.

De mai mulți ani, statul cheltuie mult mai mult decât încasează. Așa am ajuns ca anul trecut să avem cel mai mare deficit bugetar din țările europene, de 9,3% din Produsul Intern Brut al României, practic din tot ce se produce in țară”, a scris Bolojan pe Facebook, sâmbătă, 14 iunie.

El a adăugat că această cifră nu arată cât de mult cheltuie statul față de veniturile încasate din impozite și taxe. „De exemplu, anul trecut am încasat 575 de miliarde lei și am cheltuit 727 de miliarde, cu 152 de miliarde în plus (ultimele coloane din grafic)”, a scris Bolojan.

El a avertizat că această diferența a fost acoperită în ultimii ani din împrumuturi contractate de guvern și că creditele sunt tot mai mari, cu fiecare an care trece. „Nu mai putem continua așa, pentru că am ajunge să nu mai fim împrumutați și am intra în incapacitate de plată”, a conchis președintele PNL și al Senatului.

După trei ore de la postare, au venit peste 1.000 de comentarii, iar lumea i-a propus soluții pentru reducerea deficitului bugetar:

Dragos Ivan: Reducerea numarului de parlamentari la 300 + reducerea numarului de angajati la stat care nu fac nimic + aplicare lege dura la evitarea taxelor prin fel de fel de fraude + puscarie dura si confiscarea de averi la cei care fac ilegalitati + taxe pe produse alimentare din import ce penetreaza piata din Romania cu preturi de dumping + reduceri fiscale pentru cei ce produc ceva in Romania si aduc valoare adaugata. Daca s-ar aplica macar ce am zis mai sus… am fi bine, bine.

Nelus Voichitoiu: Confiscarea averilor ce nu sunt dobandite legal pentru acte de coruptie, judecarea in regim de urgenta pt acte de coruptie si confiscarea averilor daca sunt vinovati. Nu poate sa dureze un proces de coruptie ani de zile si sa dea cu suspendare

Claudiu Savu: Recuperarea tuturor prejudiciilor in sentințe definitive si taierea pensiilor speciale

Sandu Vramulet: Scoaterea securității din economie! Alungarea SRI-ului din afaceri, doar bani curați de la buget trebuie! Firmele lor, probabil, nici nu sunt controlate! Interzicerea ca un SRI-st să facă afaceri, să între în politică, el și familia lui! Nu le convine, afară, dar interdicția trebuie dată și respectată, cu pedepse ca pentru înaltă trădare!

Adela Dimitriu: Cu tot respectul, tăiați privilegiile de la parlamentari, de la partidele politice, de la aparatul de stat, etc. Cu asta ar trebui început

Cătălin Urdoi: Trebuie să spunem stop sinecurilor, sifonărilor, pensiilor nesimțite și oricărei forme de abuz din banul public. Doar dumneavostra, în calitate de premier, puteți începe reforma asta! Altă variantă nu mai există

România a terminat anul trecut cu un deficit bugetar, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, de 9,3% din PIB, iar în acest an trebuie redus la 7%, conform înțelegerii cu Comisia Europeană. De aproape 3 săptămâni, specialiştii şi reprezentanţii PSD, PNL, UDMR și USR, inclusiv șefii de partide, discută măsurile care trebuie luate, dar nu reușesc să cadă la o înțelegere și se mai și ceartă.

Pe 13 mai, cu 5 zile înaintea alegerilor, Nicuşor Dan a semnat o hârtie pe care a scris că, dacă va fi ales președinte în dauna lui George Simion, TVA nu va crește, dar, după ce a devenit șeful statului, și-a nuanțat afirmațiile.

În acest moment, Guvernul este condus de premierul interimar Cătălin Predoiu, iar în jurul datei de 20 iunie este așteptată componența noului Executiv, după ce Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru pe 5 mai, adică de mai bine de o lună.