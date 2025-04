Când am auzit că Steve Witkoff, aflat săptămâna trecută, în vizită oficială la Paris - crezând că le face un compliment francezilor - a comparat Palatul Élysée cu Mar-a-Lago, nici n-am clipit. Sugeram, încă din 24 ianuarie, să priviţi cu atenţie personajul, intuind câte veţi avea de văzut. Aveam atunci speranţa că - spre a-şi îndeplini complexa misiune de trimis special al preşedintelui Trump în Orientul Mijlociu, cu zero experienţă diplomatică şi zero cunoaştere a regiunii - ar fi putut poseda cu abilităţi ascunse, pe care încercam să dibuiesc.