Sunt un mare fan CFR. Visul meu este să fac în decurs de un an toate traseele căilor ferate existente în România - inclusiv cele foarte mici.Cum vara aceasta și la începutul acestei toamne am lucrat la o cercetare pe zona Reșiței, în județul Caraș-Severin, am decis să fac drumul despre care am tot auzit multe: Oraviţa-Anina.Calea ferată Oraviţa-Anina a fost inaugurată încă din anul 1863 şi a suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, pentru a se obține o creștere a capacității zilnice de transport mai ales a muncitorilor de la mină. E o zonă fostă minieră cu mare tradiție în domeniu.Ulterior, calea ferată Oraviţa-Anina a fost declarată monument istoric, cu tot cu clădirea Gării Anina, calea ferată fiind considerată cea mai veche cale ferată montană din sud-estul Europei.