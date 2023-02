Distrugem economia, alungăm investitorii, se strigă în spațiul public în ultimele săptămâni, de când chestiunea taxei de solidaritate de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii a fost readusă în discuție de către PSD.

Să punem lucrurile în context, să vedem cine și ce este distrus.

Anul trecut, în România, din cauza războiului și a inflației, numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie a crescut cu aproape 400.000. Dintre acestea, un sfert sunt copii – numărul copiilor care se zbat în sărăcie a crescut cu 110.000 în 2022. Drept urmare, estimează UNICEF, abandonul școlar se va accentua, astfel încât se vor pierde suplimentar 4,343 de ani de școală.

În timp ce aproape jumătate de milion de români sunt aruncați în sărăcie din cauza contextului economic și geopolitic, profiturile companiilor traversează o perioadă de vis. În 2022 profitul net agregat al companiilor nefinanciare a crescut cu 42,6% față de 2021, când iarăși s-au înregistrat profituri-record.

Să nu uităm că adevăratele profituri sunt de fapt și mai mari, fiind spoliate prin strategii de optimizare fiscală agresive. Un miliard de dolari a pierdut România în 2021 ca urmare a abuzurilor și evaziunii fiscale comise de corporații, adică echivalentul la 3% din veniturile fiscale. Banii aceștia ar fi suficienți pentru a crește cu 50% alocațiile tuturor celor aproximativ 4 milioane de copii din România, spre exemplu.

Și atunci se pune întrebarea – nu este moral și corect ca toți cei cărora le merge bine să manifeste o formă de solidaritate cu cei cărora le merge prost? Singura responsabilitate a unei companii este profitul, se vor grăbi să replice apologeții dâmbovițeni ai pieței libere, care scot de la naftalină o idee prăfuită, pe care până și corporațiile se sfiesc să o enunțe cu voce tare, pentru că dă prost, chiar dacă acesta e credo-ul lor tacit.

Discuții sau chiar demersuri despre impunerea unei taxe de solidaritate marilor companii există în multe state din Europa. Un raport recent întocmit de un grup de economiști celebri, printre care Joseph Stiglitz, Thomas Piketty și Gabriel Zucman, recomandă taxarea supraprofiturilor corporațiilor ca măsură urgentă pentru a contracara efectele inflației, ale crizei energetice și alimentare.

Nici măcar nu este o idee nouă – în timpul celor două războaie mondiale diverse state au impus marilor companii taxe de solidaritate pentru a participa la reconstrucția țărilor.

Istoric, implementarea unei astfel de taxe s-a dovedit a fi un succes din punctul de vedere al implementării și a generat venituri suplimentare, arată un recent raport al FMI. Cine se grăbește să califice măsura drept una socialistă ar face bine să își reîmprospăteaze cunoștințele istorice înainte de a arunca anatema.

În contextul românesc, o taxă de solidaritate aplicată marilor companii este o necesitate practică și totodată un imperativ moral. De ce?

Primul argument este unul utilitar – România, mai mult decât orice altă țară europeană, are o nevoie disperată de încasări suplimentare la buget. În mod constant, România are cele mai mici venituri fiscale – în 2021 acestea au atins 27,2% din PIB, ceea ce ne situează pe penultimul loc din UE, cu un ecart de 14 puncte procentuale față de media UE (41,2% din PIB).

Impunerea unor impozite mai mari pentru companiile mari e o măsură validă nu doar sub aspect moral, de înfăptuire a dreptății, ci și sub aspect practic – introducerea unei taxe de 1% din cifra de afaceri pentru marile companii ar aduce 3,5 miliarde de lei în plus la buget.