Corespondență din Basarabia: ce se întâmplă când o cunoscută jurnalistă TV recunoaște că are un copil cu simbolul corupției?

În septembrie, de şase ani vin cu regularitate în Basarabia: sunt implicat în mai multe proiecte sociale şi educaţionale. Fac teren prin satele şi orăşelele de aici. Anul acesta, nici nu am ajuns bine că am fost lovit de o ştire cu adevărat şocantă. Credeam că nu mă mai poate uimi nimic. Dar iată că Basarabia este mereu surprinzătoare.

Ştirea anului, probabil, în Republica Moldova: ziarista Natalia Morari anunţă ceea ce ţinea în secret, că tată copilului ei este nimeni altul decăt Veaceslav Platon.

De ce este şocantă această ştire de caracter privat, care nu ar trebui să ne intereseze? Pentru a înţelege, ar trebui să explicăm contextul. Dar mai întâi, să citim declaraţia de pe Facebook a Nataliei Morari.

„Tata lui Rem este Veaceslav Platon”

Prieteni,

Există momente în viață când ai de luat decizii care sunt extrem de complicate, dar sunt unicele corecte. Un an în urmă eu am ales să creez o poveste în jurul fiului meu Rem pentru a-l proteja înțelegând că asta este unica șansă ca el să aibă o copilărie liniștită în societatea noastră. Pentru a-l proteja am fost nevoită să-mi găsesc refugiu în spatele unei legende. Am făcut-o cât am putut, dar pentru că urmează lucrurile care nu mai pot fi oprite, vreau să fiu eu cea care va spune totul. În ultimele săptămâni eu sunt șantajată de către oamenii din SIS cu aceste detalii din viața mea personală. Se dorește supunerea mea ca jurnalist, dar asta nu va fi niciodată. Ironia sorții este că asta sunt tot acei oameni care au slujit cu dedicație și pe timpul lui Plahotniuc, tot ei sunt cei mai harnici și astăzi.

Tata lui Rem este Veaceslav Platon și o declar ca să nu mai existe loc de niciun fel de șantaj în privința mea și a fiului meu.

Mulți dintre voi știți că eu des numeam TV8 un fel de primul copil al meu. Înțelegând că prin mine va fi lovit și el, am luat unica decizie corectă și anume să fac o pauză de emisie și să ies temporar din Consiliul de Adminstrație al televiziunii, despre ce am anunțat ieri colegii. Rămân fondatorul televiziunii care ține la ea mai mult decât își imaginau cei care au pornit acest atac asupra mea. Voi reveni la timpul potrivit, inclusiv cu un nou format de emisiune.

Asta este ultima mea declarație despre viața personală. Va rog să păstrați dreptul lui Rem la o copilărie liniștită.

Vă cuprind, Natalia

Să explicăm, așadar, mai întâi, contextul. Natalia Morari este cea mai importantă voce a presei independente din Republica Moldova. Ea a început cariera în capitala Rusiei, făcând parte din grupurile liberale de elită ale presei ruse.

A fost expulzată din Rusia din cauza implicării ei în jurnalismul de investigaţie care scotea la iveală diverse afaceri murdare ale Kremlinului.

Întoarsă în Republica Moldova, a învăţat româneşte (vorbea destul de greoi) şi a devent în foarte scurt timp liderul de opinie a presei independente de aici: mai ales ca om de televiziune. Şi-a creat o imagine de jurnalistă profesionistă şi incoruptibilă reprezentând trendul progresit, liberal, pro-european şi luptător antocorupţie, intactă moral.

Fondatoarea unui post finanțat de UE

Imaginea ei este de jurnalistă foarte respectată şi temută. Chiar şi duşmanii ei o respectau şi apreciau.

Personal o cunosc de mulţi ani, am discutat şi polemizat de mai multe ori şi am o opine foarte bună despre calitatea ei de jurnalistă şi verticală moral.

Tot ea este şi fondatoarea postului TV8, un post independent non-profit, susţinut financiar de fundaţii din zona partenerilor strategici occidentali şi în mod special de Fundația UE European Endowment for Democracy.

Natalia Morari recent a născut. E o chestiune pur privată şi nu ar trebui să ne intereseaze cine este tatăl copilului. Trebuie să respectăm spaţiul privat şi intimitatea fiecărei persoane. Fiind însă o persoană publică, au început să apară multe speculaţii. Şi aici vine şocul cînd aflăm cine este tatăl. De ce?

Omul bun la toate al tuturor oligarhilor

Cine este Veaceslav Platon? Este, practic, imaginea cea mai sumbră a corupţiei din Reublica Moldova. Este imaginea omului care facea treaba murdară pentru marii oligarhi, de la Plahotniuc la cei de amplitudine mai mare din Est. Este omul supranumit „raiderul numărul 1 din fostul spaţiu al URSS”. Ați auzit de furtul miliardului? El e omul cheie.

Aţi auzit de schema de fraudă denumită generic „Laundromat”, care se presupune a fi cea mai mare operațiune de „spălare” de bani din istorie? Ei bine, şi aici figurează acest domn Viacislav Platon. Sunt multe dosare îndreptate împotriva lui până şi în Rusia.

Întrebări legitime

Dacă Natalia Morari este imaginea junalismului intigreu, anticorupţie şi prodemocraţie, atunci Veaceslav Platon este imaginea corupţiei totale şi a statului oligarhic.

De aici vine şi şocul. Pentru că această poveste ridică un set de întrebari. Departe de mine gândul de a judeca şi condamna – mai degrabă, vreau să înţeleg fenomenul. Întrebarea centrală care şi-o pun mulţi este: în ce măsură în acest caz poate afecta viața privată credibilitatea și legitimitatea vieții profesionale?

Exspertul Dionis Cenuşa, cercetător la Justus-Liebig-Universität Gießen, care ştie ceva mai bine decât mine situaţia din acest domeniu, a formulat o serie de întrebări. O să-l citez cu permisiunea dumenalui.

Cazul Nataliei Morari este foarte complex, iar eu am câteva întrebări serioase:

1. Când a început relația lui Morari cu Platon, înainte de aprilie 2009 (răsturnarea Comuniștilor și ascensiunea oligarhilor) sau după?

2. Ce fel de credibilitate pot avea toți cei din mass-media care nu știau despre relația (bine ascunsă) dintre Morari și Platon (cercetat pentru multiple infracțiuni)?

3. Cum se poziționează cei care sub umbrela TV8 au promovat tot felul de mesaje împotriva lui Platon? Vor fi ei la fel de stricți față de Morari ca și față de Stoianoglo?

4. Câți din mass-media vor cere retragerea premiilor acordate Nataliei Morari, inclusiv pe platforma Forumului Parteneriatului Estic? Cei din mass-media care au lobat pentru candidatura lui Morari știu bine acest lucru.

5. Cum rămâne cu Fundația UE European Endowment for Democracy, care a susținut financiar TV8, inclusiv grație lui Morari? E vorba și de imaginea celor de la Bruxelles. Cred că retragerea finanțării pentru TV8 va fi retrasă, iar unii jurnaliști buni de acolo vor avea de pătimit.

6. De ce Morari a acuzat SIS-ul și indirect PAS-ul și pe Maia Sandu că ar șantaja-o și ar dori să o cenzureze? Morari a avut simpatii clar exprimate față de Sandu și PAS, care probabil nici ei nu știau despre legăturile dintre Morari și Platon.

Concluzia și morala principală:

Pentru public: Nu vă creați idoli nici în politică, nici în presă. Gândiți critic.

Pentru Mass-media: Cei independenți trebuie să evite orice asociere și simpatizare politică. Chiar dacă mulți dintre jurnaliști cu mii de likeuri au promovat partide politice, sub piele de miel (unii au câștigat prestigiu și bani), încă aveți timp să reveniți la datoria de jurnalist independent și imparțial.

Cert este că acest caz Morari-Platon este o lovitură dură adusă presei independente, şi aşa destul de fragile. E un caz din care avem mult de învăţat şi meditat.

