Mai întâi a fost întâlnirea din Alaska, pe care mai toată presa vestică a taxat-o drept eșec, mostră a prostiei lui Trump, cedarea în fața lui Putin etc. Apoi, întâlnirea de la Washington cu liderii europeni a fost branduită ca fiind o reușită serbare a „unității Vestului” în fața agresorului. Vă propun să privim chestiunea și din alte unghiuri decât cele sforăitoare, cele despre războiul binelui contra răului etc. De când a început războiul din Ucraina, propaganda mediatică a atins totuși un infantilism insuportabil, iar întrebările cheie lipsesc aproape cu desăvârșire. Nu e vorba să stabilim un vinovat, e vorba să înțelegem ce mecanisme îi mână în luptă pe toți.

O perspectivă excelentă ne oferă un intelectual extraordinar, aflat în închisoare în Rusia, pentru că e militant anti-război. (Se pare că să fi împotriva războiului este de neacceptat și în lumea bună, vestică – unde măcar nu faci pușcărie -, și în lumea lui Putin). Este vorba despre Boris Kagarlitski care a semnat zilele trecute un articol scris împreună cu un prieten intelectual refugiat, în Le Monde diplomatique. Cei doi observă că Putin este el însuși supus unor critici acasă, venite dinspre mai multe fronturi.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Kagarlițki observă că existau două fronturi care susțineau acțiunile lui Putin. Unul era anti-imperialist, adică anti-american; celălalt e cel ortodoxist, cu Putin văzut ca apărător al tradițiilor (cu intelectuali ca Dughin susținându-l). Primul front, cu intelectuali oficiali precum Serghei Karaganov în spate, susținut și de ministrul de externe, Lavrov, spune pe scurt că Rusia se orientează către interesele a 85% din populația de pe glob, că vrea să iasă din sfera de influență americană.

Între aceste două grupuri care până acum îl susțineau pe Putin s-a produs o falie. Dughin vede strategică o alipire a trumpismului cu putinismul, ca apărând aceleași valori. Tabăra Dughin crede că e la fel de periculos să urmezi calea BRICS, să te supui unui nou hegemon care vrea o nouă globalizare cu un nou lider, China. Cealaltă tabără însă o consideră o trădare. Scriitorul (și membrul unui partid naționalist rus) Zahar Prilepin a sărit la apărătorii filozofiei Dughin criticând tipul de politică a Globului în doi, cum pozau Trump și Putin, și criticându-l pe Putin că se duce să se gudure pe lângă Vest când i se oferă ocazia.

De ce nu încheie Rusia o pace? După unele voci publice din Rusia, citate de Kagarlițki, n-o face pentru că ar reintra în rolul de satelit al vestului. Războiul din Ucraina, în mod paradoxal, ar fi readus o brumă de respect pentru Rusia și o pace ar însemna reintrarea în rolul de vasal al pieței vestice. Cu alte cuvinte, o pace acum n-ar dezavantaja doar Ucraina, ci ar fi văzută de unii critici ruși ca un dezastru, sacrificii inutile fără niciun câștig strategic. Cred că doar privind așa, putem înțelege cât de departe suntem de rezolvarea conflictului în vreo direcție.

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

De cealaltă parte, din Europa și SUA nu aud decât cuvintele cheie „reconstrucție” și „înarmare”. Fonduri de investiții își freacă mâinile la ideea că ar putea țopăi într-o țară distrusă de război cum e Ucraina și ar putea extrage profituri cum nu s-au mai văzut de la căderea Cortinei de Fier. De cealaltă parte, Europa însăși a început să aibă visuri umede cu o relansare a economiei prin înarmare. Estul Europei – care n-a fost invitat la întâlnirea de la Washington – nu are de făcut altceva decât să pregătească împrumuturile și să se pregătească să tot cumpere.

Polonia și România, țările tampon și vecine conflictului neinvitate la Washington ne arată că Vestul știe, în ciuda discursurilor antiputiniste de duzină, că ar fi o reușită să atragă din nou Rusia pe orbita vestică. Probabil n-aveau nevoie de fricile esticilor la o astfel de întâlnire. Doar speculez, dincolo de evidența că se fac din ce în ce mai multe cluburi de privilegiați la care cei mici n-au bani de bilet.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Unica.ro
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România. Prognoza meteo pentru perioada 18 august - 14 septembrie 2025
Știri România 08:53
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România. Prognoza meteo pentru perioada 18 august – 14 septembrie 2025
Românii care se bazează pe ajutoarele sociale vor primi mai puțini bani, începând din această lună
Știri România 08:14
Românii care se bazează pe ajutoarele sociale vor primi mai puțini bani, începând din această lună
Parteneri
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron despre Putin
Adevarul.ro
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron despre Putin
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Stiri Mondene 08:56
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Ispita Sorin Encică, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025. Ce a spus despre concurente: „S-au distins și au început să se deschidă”
Exclusiv
Stiri Mondene 18 aug.
Ispita Sorin Encică, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025. Ce a spus despre concurente: „S-au distins și au început să se deschidă”
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Viva.ro
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
ObservatorNews.ro
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
HOROSCOP 19 august 2025. Taurii fac ordine în viața lor, Scorpionii duc la capăt ce au început
Mediafax.ro
HOROSCOP 19 august 2025. Taurii fac ordine în viața lor, Scorpionii duc la capăt ce au început
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Politică 18 aug.
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Politică 18 aug.
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
Fanatik.ro
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează