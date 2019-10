Opinie de

Am mai bifat o premieră. Ludovic Orban a fost, astăzi, la aproape toate audierile. În dreapta sau stânga miniștrilor. De ce? Nu știm.

Deși știm.

E campanie electorală. Anemică, semiinexistentă, penibilă pe alocuri. Dar e. Nu vreau să-mi închipui cum arată, după audierea în comisii, tibiile lui Florin Cîțu. Un pseudo-libertarian, un pseudo-liberal, care a ținut, în comisiile economice reunite, un discurs extrem de împăciuitor. Nu, nu mai vrea să dea afară bugetari, nu vrea să reducă salariul minim. Vrea doar să fie bine ca să nu fie rău. Zici că-i Hagi.

Și, totuși, ce caută Orban Ludovic lângă miniștrii săi, la audieri? Este el vreun specialist în toate problemele țării, ale universului? Este el altceva decât un politruc, etern bugetar liberal, șomer sau angajat de formă la o firmă al cărei sediu nici măcar nu-l cunoaște? Este Ludovic Orban o garanție a competenței miniștrilor pe care ni-i propune? Poate fi Ludovic Orban o garanție pentru ceva?

Am fi, probabil, mai liniștiți dacă am afla cum s-a mușamalizat cazul accidentului în care fostul ministru al Transporturilor Ludovic Orban a fost implicat.

Am fi mai sereni dacă am afla câți kilometri de autostradă s-au construit sub atenta supraveghere a acestui competent cetățean. Dar poate sunt secrete de stat. Poate ne trebuie cerificare ORNISS pentru a afla astfel de informații.

Și, revin: ce căuta Orban la audieri? Nu e nici societate civilă, nu e nici parlamentar, nu e, încă, nimic. Mai e până se votează.

Avem voie, oricare dintre noi, la ședințele comisiilor parlamentare? Dacă da, de ce nu suntem acolo? Să fim. Să ne spunem punctul de vedere, să răspundem noi în locul miniștrilor nominalizați. Dacă poate Orban, trebuie să putem și noi.

Democrația românească este mai originală decât era cea imaginată de Ion Iliescu. Avem un președinte care nu dă doi bani pe Constituție. Avem un premier desemnat care își însoțește pupeții la audierile din Parlament și, uneori, răspunde în locul lor. Avem un Parlament speriat de perspectiva anticipatelor, un Parlament captiv al salariilor mari și al privilegiilor nenumărate. Dacă Guvernul Orban trece de votul Parlamentului (iar eu cred că va trece), vom avea un nou Guvern Boc, supus directivelor prezidențiale.

De ce este Ludovic Orban prezent la audierile miniștrilor săi? Pentru că nu poate fi prezent însuși Klaus Iohannis. Și pentru că în sălile comisiilor s-a băgat căldură, iar gecile roșii și groase ar fi superflue.

