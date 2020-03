Opinie de

Alina Manolache

Toate articolele autorului

În urma unor controale, firma de catering a fost închisă. Inspectorii au găsit mâncarea depozitată necorespunzător, pe jos, în cutii acoperite cu staniol sau în saci. Când autoritățile au pus lacătul pe societatea comercială, a pornit un război de proporții între PNL și PSD care a angrenat instituții ale statului, presa și ONG-urile. În tot acest timp, politicienii care se certau la televizor și în ziare strigau cât îi țineau plămânii că le pasă doar de soarta celor sărmani.



DGASPC a găsit soluții temporare pentru hrana copiilor abia după 10 zile.

Întârzierea a alimentat cearta locală dintre PNL și PSD, pe seama persoanelor asistate, care, timp de câteva zile, au primit hrană din donația unor ONG-uri.

Controlul a fost dispus de prefectul de Giurgiu și a plecat de la două fotografii. Lângă o chiuvetă se văd recipiente cu mâncare, iar lângă toaletă lădițele pentru pâine.

Fotografiile de la care a plecat controlul

„Maradona” de Giurgiu

Într-o vineri, inspectori de la DSV, DSP, ITM și OPC au descins la firma reclamată și au constatat următoarele, conform comunicatului DSP Giurgiu:

”vasele și ustensilele folosite în procesul de preparare nu se dezinfectau, iar unele ustensile erau degradate;

nu există spațiu pentru dezghețarea produselor congelate. La data controlului au fost găsite recipiente conținând carne tocată și navete cu pungi de pipote depozitate direct pe paviment atât pe holul de trecere de la depozit la spațiul de preparare, cât și în spațiul de preparare alimente;

în bucătărie erau depozitate navete cu pâine și mai multe pungi cu alimente, care urmau sa fie distribuite beneficiarilor, iar în unele pungi erau alimente perisabile (lapte) care aveau temperatura de păstrare recomandată de producător de 2 – 4 grade Celsius;

în camera frigorifică existau depozitate în saci de plastic, carne tocată, pulpe și chiftele gata preparate, fără date de proveniență, data producerii și data de expirare;

hrana care urma sa fie distribuită beneficiarilor pentru ziua curentă era depozitată în casolete de inox acoperite cu folie de aluminiu, în depozitul de alimente direct pe paviment, lângă sacii de cartofi;

unitatea nu avea în dotare substanțe dezinfectante pentru dezinfecția vaselor și ustensilelor folosite în bucătărie;

personalul din unitate nu avea echipament de protecție complet, nu s-au prezentat documente privind controlul medical la angajare și periodic de medicina muncii, precum si cursuri de igienă;

nu s-a prezentat dovada efectuarii operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.”

Firma a fost inițial amendată cu 10.000 de lei și a avut 24 de ore să remedieze situația. A doua zi a venit în control Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova, care a închis societatea cu totul pentru o jumătate de an. De aici a început întregul scandal.

Compania închisă are o poveste pentru care în presa din județ, și nu numai, au curs râuri de cerneală. Societatea se numește ”La Maradona Impex SRL”, iar în noiembrie 2019 a câștigat licitația derulată de DGASPC pentru furnizarea hranei. Contractul valora 1,42 milioane de lei.

Niculae Bădălău

Mai multe publicații au susținut că firma are legături cu senatorul PSD de Giurgiu, Niculae Bădălău, și cu președintele Consiliului Județean, Marian Mina. Aceștia au negat vehement acuzațiile.

Libertatea a aflat că ”La Maradona Impex SRL” are sediul social în sectorul 4, iar unul dintre proprietari a fost până de curând Ion Mototolea. Surse au declarat că acesta ar fi fratele primarului din Valea Dragului, Marin Mototolea, despre care presa locală a scris, de asemenea, că este un apropiat al liderilor PSD din județ.

Marin Mototolea

Marin Mototolea este un personaj cunoscut în zonă. Este proprietarul unei firme de transport local și a fost reținut de DNA, anul trecut, în dosarul permiselor ilegale din Giurgiu.

Marin Mototolea, încercuit în centru, și Niculae Bădălău , în dreapta, la Palatul Peleș

Marian Mina s-a apărat și a afirmat, pentru Libertatea, că Marin Mototolea nu are de fapt niciun frate. Primarul, în schimb, foarte deranjat de telefonul nostru, a spus că el are mulți frați. Nu a vrut să lămurească dacă are vreo legătură cu proprietarul firmei de catering închisă de autorități sau cu liderii PSD din județ.

Cum s-au certat politicienii pe seama unor copii și bătrâni

Cu sau fără legături de prietenie cu patronii firmei închise, un lucru e cert: imediat după ce au fost trase obloanele peste ”La Maradona”, liderii PSD din Giurgiu au declarat că totul e un joc politic. Au acuzat PNL că ar dori să le știrbească imaginea în județ și să lase copiii și bătrânii fără hrană. Declarația purtătorului de cuvânt al PSD Giurgiu, Maria Delea, publicată de giurgiu-acum.ro:

”Observăm unitățile de măsură diferite folosite de instituțiile de control: dacă inițial DSP suspenda activitatea timp de două zile pentru remedierea situației, pe data de 24.02, DGASPC este înștiințată de protecția consumatorului că activitatea firmei este suspendată pe 6 luni. Se pare că cei care au dispus controlul au fost nemulțumiți de rezultat și au forțat un alt verdict. Repet, dacă lucrurile se confirmă, ele nu sunt decât atacuri mârșave ale liderilor PNL care, știind că n-au cu ce realizări să se prezinte în fața electoratului, apelează la aceste manevre, specifice lor dintotdeauna. Nu poți profita de starea și așa precară a unor persoane, bătute oricum de soartă, și să le lași fără hrană sau cu hrană rece săptămâni întregi doar pentru a câștiga niște alegeri. Este inuman!

Marian Mina

O reacție similară a venit, pe stiripesurse.ro, de la președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, în subordinea căruia se află DGASPC.

”Pentru că nu s-au luat măsurile pe care le dorea domnul Brăgaru (n. r. – subprefectul județului), aceeași echipă s-a prezentat sâmbătă, în forță, ca să închidă firma. Mai mult, există persoane care pot să confirme, și i-am spus doamnei prefect asta, cum la DSV s-au făcut presiuni să se mediatizeze acest eveniment, cu fotografii care nu au fost făcute la fața locului. DSV a refuzat însă să facă acest lucru. Domnul subprefect Brăgaru a făcut presiuni și a amenințat DSP să închidă firma. Tot ce vă spun, subprefectul județului le face! Mai mult, au sesizat și Poliția economică, deși oamenii ăia nu au făcut înfracțiuni economice.”

Marian Mina susține că nu a sărit în apărarea firmei de catering, ci de fapt a cerut ca prefectul și subprefectul, pe care îi acuză că servesc cauza PNL, să convoace Comitetul de Urgență și să găsească rapid o societate comercială care să furnizeze hrana copiilor din grija DGASPC. El spune că liberalii au tras intenționat de timp ca să pară că, sub mandat PSD, Consiliul Județean lasă persoanele sărmane flămânde.

Mirel Brăgaru

De cealaltă parte, subprefectul Mirel Brăgaru susține că cererea lui Marian Mina era nefondată, pentru că un comitet de urgență nu se convoacă în asemenea situație. În schimb, declară că DGASPC ar fi putut să aplice articolul 104, litera c, din Legea achizițiilor publice, și să găsească rapid, prin încredințare directă, o altă firmă de catering.

Ce spune legea

Legea 98/2016, ART. 104 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilorcadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.

Liberalii din județ spun că, dimpotrivă, președintele Consiliului Județean a prelungit special conflictul ca să pară că PNL lasă copiii nemâncați.

Cearta dintre subprefect și șeful CJ a durat aproape două săptămâni, timp în care DGASPC a cheltuit toate fondurile de urgență și a ajuns să hrănească persoanele aflate în îngrijire din donațiile unor asociații. Până la urmă a fost găsită o soluție temporară, până la organizarea unei noi licitații.

După ce au fost utilizate resurse alimentare din stocul alimentar de urgență, existent la nivelul fiecărui centru, la care s-au adaugat și donații din partea unor persoane fizice, în ultimele două zile hrana a fost asigurată de Asociația SOS Viețile Copiilor, care a donat alimente în valoare de 10.000 lei. La nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu au fost realizate demersuri în vederea achiziției de alimente; totodată, au fost obţinute, în regim de urgență, autorizațiile necesare pentru prepararea hranei în incinta centrelor rezidențiale care îndeplinesc condițiile legale in vederea preparării hranei. Comunicat DGASPC:

Cine sunt personajele politice din Giurgiu care se ceartă pe seama celor fără ajutor

Președintele Consiliul Județean, Marian Mina, este finul lui Niculae Bădălău – fost președinte executiv al PSD, fost ministru al Economiei, senator și lider al PSD Giurgiu. Acesta din urmă a fost nevoit să se retragă o perioadă de la conducerea centrală a partidului, după ce a avut o reacție ce a jignit diaspora.

„Ei (n. r. – românii din diaspora) au 700 de mii de oameni care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul, până la 3-5 milioane, cât se vehiculează, sunt fetele alea de le duc ăștia, eu știu…”.

Afirmațiile lui Bădălău veniseră după ce, la o petrecere din județul Giurgiu, la care a participat și Marian Mina, Niculae Bădălău dansa pe o manea ce îi jignea pe românii din afara țării: ”Să vină Diaspora, că noi ne p***m pe ea”.

După retragerea lui Niculae Bădălău din Cex-ul PSD, în conducerea centrală a partidului a fost numit Marian Mina, șeful CJ Giurgiu.

Prefectul Aneta Matei

Cât privește PNL, Marian Mina susține că prefectul și subprefectul sunt la comanda partidului de guvernare. ”Prefectul, Aneta Matei, a fost secretar de stat în Ministerul Energiei în vremea lui Toma Petcu, e de la ALDE, iar ALDE trece acum cu totul la PNL. Subprefectul, Mirel Brăgaru, este fostul secretar general al PNL Giurgiu”, a declarat Marian Minea pentru Libertatea.

Un ONG acuză presiuni politice din partea PNL

În ecuația certurilor politice a intrat și un ONG, care se ocupă de situația copiilor din Giurgiu de ani de zile. O postare pe Facebook atrăgea atenția că DGASPC a rămas fără fonduri de urgență și că mâncarea se va termina curând. ”Din păcate, în jocurile politice ale oamenilor mari cad victime copiii si bătranii. De 5 zile s-a sistat livrarea de mâncare către centrele de plasament și către centrele de batrâni. Atât șefii de centre, cât și angajații au susținut din bani proprii hrana pentru săptămâna trecută.”

Libertatea a contactat ONG-ul, dar postarea de pe Facebook fusese ștearsă. O sursă a declarat reporterilor noștri că a fost amenințată de un liberal de la București și nu mai dorește să vorbească. Nu a precizat despre cine este vorba, iar toți liberalii pe care i-am întrebat au ridicat din umeri la această acuzație.

România, la cheremul intereselor politice

Giurgiu este o felie de viață din România noastră de zi cu zi. Județele încă sunt acaparate de baroni locali, fie ei PSD, PNL sau de altă culoare politică. Firme bănuite de legături politice și prietenii la nivel înalt câștigă licitații pe bani statului și nu sunt controlate aproape niciodată pentru calitatea serviciilor. Și pentru că sunt rare, controalele sunt catalogate drept comenzi politice, nu gesturi normale, într-un stat civilizat.

În cazul de la Giurgiu, pe spinarea unor oameni nevinovați și neputincioși, PNL și PSD și-au desfășurat show-ul politic, în care au angrenat presa locală, instituții ale statului și ONG-uri. Pentru social-democrați, de exemplu, a fost mai importantă imaginea decât faptul că mâncarea era pregătită în condiții inimaginabile de luni de zile, că oamenii aceia se puteau îmbolnăvi. Nu a contat nici că firma care furniza hrană pentru sute de persoane nu a fost controlată luni de zile.

O altă concluzie este că prefecții și subprefecții sunt doar teoretic apolitici. Când se schimbă puterea, sunt schimbați și ei. Nu trebuie să fie membri de partid cu carnet ca să slujească un sistem politic. Este suficient să li se facă hatârul de a fi numiți de un regim politic și apoi să stea cu teama că ar putea fi schimbați. Așa se explică de ce PSD a presupus că acest control nu e unul firesc, ci o comandă politică.

Nici nu contează dacă intențiile prefectului și ale subprefectului au fost sau nu curate, dacă au vrut să omoare firma presupus apropiată de PSD și să pună una apropiată de PNL, cum acuză social-democrații, sau au vrut să facă dreptate. Atâta vreme cât numirile sunt politice, va plana mereu suspiciunea că acțiunile autorităților ascund interese nelegitime.

Și mai tragem o concluzie. În lupta electorală, politicienii sunt gata să sacrifice interesele cetățenilor. Giurgiu este unul dintre puținele județe care au mai rămas roșii, după alegerile prezidențiale. De altfel, social-democrații conduc județul de ani de zile și câștigă toate alegerile. Iar acum se apropie localele și bătălia dintre partide se acutizează. Ar fi de înțeles o luptă, dacă ar fi dreaptă, doar că la Giurgiu s-a purtat pe spinarea copiilor și a bătrânilor, cu jumătăți de adevăr și cu riscul ca aceștia să rămână fără hrană.



Citeşte şi:

Bătrânii și copiii din centrele de plasament din Giurgiu au rămas fără mâncare! Autoritățile se acuză reciproc, dar nu au soluții

Al șaselea pacient cu coronavirus a fost transferat la Iași. Suceveanul de 71 de ani, izolat complet

Marcel Vela cere verificări după ce Sorina Pintea a fost dusă cu cătușe la spital. Mesajul transmis de ”echipa Sorinei”

GSP.RO Primăria a aprobat investiția lui Borcea de 200 de milioane de euro, la doi pași de stadionul Ștefan cel Mare

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2020. Vărsătorii sunt preocupați de casă și de familie