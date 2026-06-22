Ploi masive și vijelii violente

Precipitațiile masive și vijeliile au transformat artere rutiere importante în adevărate lacuri și au inundat zeci de gospodării. Cele mai afectate zone sunt municipiile Craiova și Calafat, alături de comuna Bucovăț, unde echipele de salvatori lucrează la foc automat, potrivit Altă Știre.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj au fost asaltați de apeluri la numărul unic de urgență 112 și intervin în aceste momente pe mai multe fronturi pentru evacuarea apei din locuințe, îndepărtarea copacilor doborâți de vânt și salvarea celor captive în trafic.

10 autoturisme, blocate în apă

Cea mai gravă situație din județ se înregistrează în municipiul Craiova, pe strada Bariera Vâlcii. Din cauza incapacității rețelei de canalizare de a prelua volumul uriaș de apă într-un timp atât de scurt, nivelul apei a crescut alarmant pe carosabil.

Un echipaj specializat al Detașamentului 1 de Pompieri Craiova intervine de urgență în această zonă pentru a evacua și pune în siguranță zece autoturisme care au rămas complet blocate în apă.

De asemenea, probleme grave de inundare a locuințelor au fost raportate și în alte cartiere. Echipajele ISU acționează în paralel cu motopompe pentru a scoate apa din case și curți pe străzile Gârlești și Vidra, dar și pe Aleea 1 Lăcrămioarei.

Calafat și Bucovăț, lovite de furtună

Efectele instabilității atmosferice s-au resimțit puternic și în restul județului. În municipiul Calafat, pompierii militari intervin pentru evacuarea apei dintr-o curte situată pe strada Constantin Stere, dar și din două locuințe inundate de pe străzile 1 Decembrie 1918 și Anul 1907.

Pe lângă inundații, rafalele puternice de vânt au pus la pământ arbori, blocând căile de acces. În comuna Bucovăț, echipele tehnice și pompierii lucrează pentru debitarea și îndepărtarea unui copac căzut pe șosea, în timp ce o misiune similară se desfășoară în Craiova, pe strada Nicolae Iorga, unde un arbore s-a prăbușit în proximitatea carosabilului.

Luni seară, ANM a emis cod roșu de vijelii și grindină pentru localități din Caraș-Severin și Timiș. Sub cod portocaliu s-au aflat județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Brașov și Sibiu.

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