Tabloidizarea extremă a imaginii elitelor nu ne arată decât indecența inegalității economice. Săracii nici nu mai înțeleg bine cum sunt exploatați și atunci li se oferă credințe tabloidale. Elon Musk sau Zuckerberg sau Bezos au ajuns niște „tabloizi” ei înșiși. Tabloidul e prima etapă a distrugerii democrației. E de ajuns să te uiți la profilurile unor dictatori din istorie și vei vedea că tocmai bufoneria și glumele nesărate i-au însoțit în marșurile victorioase. Când vezi hlizeală isterică, răutățile rânjite ale rețelelor de socializare, nu poți să nu te gândești la o cruzime care pregătește pârlirea oricărei formă de democrație.

Frații Tate au fost priviți ca un mister tocmai de aceia care, după ce nu sunt atenți la realități ani de zile, se trezesc că s-a schimbat totul și pe ei nu i-a anunțat nimeni. Tate e TikTok și Twitter. De pe ultima a fost scos o perioadă. Pe TikTok a zburdat, nu l-a împiedicat nimeni să facă un soi de filozofie DanaBudeanu-Schopenhauer: cel mai puternic supraviețuiește, femeia mai trebuie și bătută și alte prostii nocive.

Știu că, novice fiind în TikTok, oricum eram șocat de gradul de reacționarism și conservatorism de pe rețea. TikTok era plin de vedete interlope, de boi care promovau filozofii masculiniste, de bullying etc. Tate nu era decât unul din miile de personaje care promovau realizarea în viață în stil interlop. Și TikTok a fost prima rețea socială care a prins la mase în România. Restul rețelelor, Facebook, cu extensia narcisistă, Instagram, au atins mereu doar o parte din public, din simplul motiv că acum 5-10 ani încă nu toate lumea avea smartphone. De aceea acum 10-15 ani puteai face numai politică de dreapta liberală pe Facebook. Acum extrema dreaptă câștigă teren fix cu aceleași instrumente. Populismul liberal a fost înlocuit (ba chiar în unele locuri s-a transformat încet) cu populism naționalist sau xenofob pentru că s-a mărit publicul și pentru că publicul „neacoperit” era de fapt neacoperit și ideologic, și social – nimănui nu-i pasă de ei de decenii.

Am văzut că Tate era omniprezent pe TikTok, sute de pagini dedicate, împinse în față de reclame cumpărate. Îl blocai acum și peste două secunde apărea iar. Am făcut un experiment și am blocat cam 100 de conturi care îl promovau pe Tate. Nu s-a simțit nimic, pagina „for you” îmi împingea în continuare Tate, fără probleme.