Potrivit noilor legi ale justiției, modificate în perioada Guvernului PSD-ALDE, viitorii șefi de Parchete, pentru un mandat plin de trei ani, vor fi selectați de ministrul justiției, apoi vor trece printr-un filtru consultativ al CSM ( de accentuat această nuanță – consultativ), iar decizia finală o are președintele României, care însă poate refuza propunerile ministrului o singură dată.

Dacă, ipotetic vorbind, președintele va respinge primul set de propuneri, iar procedurile de selecție se vor relua, ministrul justiției devine regele suprem al selecției procurorilor șefi, pentru că nici un alt actor de pe acest traseu nu mai are dreptul legal să i se opună.

Două asociații de magistrați, Forumul Judecătorilor și Inițiativa pentru Justiție, i-au solicitat lui Cătălin Predoiu să nu demareze procedura de concurs, până nu va fi diminuat factorul politic, printr-o viitoare modificare legislativă, însă în calitate de jurnalist care urmărește de ani de zile ca această procedură să fie organizată cât mai corect și meritocratic cu putință, ce pot să spun este că nu există formula perfectă, orice procedură prezintă riscuri pentru compromiterea ei, iar fibra morală a actorilor decizionali e tot ce contează.

Dacă, de pildă, am muta puterea de decizie în zona CSM, așa cum doresc cele două asociații de magistrați, transformând avizul CSM obligatoriu, nu consultativ, așa cum este acum, ar putea exista riscul pe viitor ca secția de procurori a CSM să fie chiar ea cea care compromite selecția candidaților, dacă membrii care o compun nu dau dovadă de verticalitate.

Or, nu e nimeni naiv, CSM a arătat că poate fi compus și din magistrați împătimiți ai jocurilor de putere sau care doresc să se arate utili clasei politice.

Trecând peste aceste explicații teoretice, partea practică este însă cea mai grea, iar din analiza ultimelor proceduri de selecție, riscurile, din punctul meu de vedere, sunt următoarele:

Să fim bine înțeleși, serviciile secrete nu au putere dumnezeiască în România, dar, uneori, încearcă și ele să influențeze factorul decizional. Peste tot în lumea civilizată, serviciile secrete au și trebuie să aibă un rol, din prisma tehnicilor avansate pe care le dețin, în demantelarea rețelelor de crimă organizată sau de mare corupție, lucru care s-a întâmplat și la noi, iar această relație instituțională nu are nici o legătură cu Securitatea, așa cum au susținut anumite voci în spațiul public.

Din păcate, aceste relații instituționale s-au făcut în baza unei legislații deficitare, întrucât legile care reglementează securitatea națională nu au mai fost înnoite din anii 90. Atenția serviciilor secrete spre această zonă a Parchetelor este îndreptățită, nu însă cât să li se permită să influențeze jocul decizional.

În această perioadă în care durează procedura de selecție apar sau pot apărea presiuni informale sau lobby pentru anumiți candidați asupra ministrului justiției și nu scriu asta din auzite, ci pentru că am discutat off the record, de-a lungul timpului, cu actori apropiați cercului decizional. Aici ministrul justiției trebuie să dea dovadă că știe să ia decizii. Pot apărea momente-cheie.