Opinii Exportăm bușteni și oameni. Mesajul îngrijorător primit de la tinerii din România: indiferent de clasa socială, toți vor să plece din țară Opinie de

Vasile Ernu Toate articolele autorului

Salvează articol

Ultimele trei luni am fost plecat prin țară, unde am văzut cu ce se confruntă România la firul ierbii. La un moment dat, un grup de politicieni români m-au întrebat: care e problema cea mai mare cu care se confruntă țara? Am spus fără a sta pe gânduri: emigrația.