Semnatarii petiției consideră că noua ofensivă nu este altceva decât „un pas politic, cinic și periculos, menit să servească o minoritate de extremiști, nu securitatea cetățenilor israelieni”.

S-au rostit marți adevăruri cutremurătoare: „Aceleași valori care ne-au obligat să ne părăsim casele și familiile pe 7 octombrie ne îndeamnă să spunem . Noi suntem cei care ne-am asumat responsabilitatea apărării țării. Guvernul lui Netanyahu, împreună cu Ben-Gvir și Smotrich (ministrul Securității Naționale și ministrul de Finanțe, n.m.), încă nu și-a asumat responsabilitatea pentru masacrul din 7 octombrie. Acest guvern nu are niciun interes de a asigura securitatea Israelului, ci doar de a o submina. Realitatea de astăzi cere ca războiul să fie oprit. Este timpul să servim țara, nu un guvern care ne sacrifică viitorul”. (Nu este prima oară când militari în rezervă din toate armele ies în stradă, simboluri ale conștiinței acestui încercat popor).

Protestatarii și-au instalat cortul în fața HaKirya („Campusul”), baza militară din Tel Aviv unde se desfășoară lucrărările Cabinetului de Securitate, prezidat de prim-ministrul Netanyahu.

Zilele trecute, generalul de brigadă Guy Hazut, a prezentat un raport asupra ofensivei „Carele lui Gideon 1”,  argumentând că a fost un eșec lamentabil, plătit scump – adaug – inclusiv cu izolarea Israelului pe arena internațională. Din fericire, generalul Hazut nu a fost sancționat, alegându-se cu o mustrare, aceasta pe bună dreptate: susținuse raportul în fața soldaților. Iar soldații din cel mai lung război au moralul la cotele cele mai de jos înregistrate vreodată.

În această săptămână, au fost (re)chemați sub arme 60.000 de rezerviști. Unui număr de 20.000 li s-a prelungit încă 40 de zile. Pentru cucerirea orașului Gaza va fi nevoie de 130.000, într-o operațiune care s-a estimat că va dura până la sfârșitul anului. Nu se știe câți au răspuns convocării. Rata celor care refuză să se prezinte crește sensibil.

Dacă, a doua zi după 7 octombrie, procentul de răspuns al rezerviștilor a doborât orice record – 120 la sută, aceasta a scăzut astăzi la jumătate, iar motivele nu sunt doar etice, acestea țin, de asemenea, de epuizarea fizică și emoțională (numărul sinuciderilor a crescut îngrijorător, cei diagnosticați cu post-traumatic sunt tot mai numeroși).

Din cauza unui deficit de aproximativ 12.000 de soldați (ultrareligioșii – zeci de mii de apt-combatanți – sunt scutiți de armată), rezerviștii au fost nevoiți să execute câteva rechemări pe front, recordul fiind un total de 275 de zile. Lucrul acesta înseamnă dificultăți economice pentru cei care muncesc și pierderea anului universitar pentru studenți. A crescut însă alarmant inclusiv numărul adolescenților care refuză efectuarea serviciului militar obligatoriu, preferând închisoarea.

Conform celei mai recente statistici oficiale, 900 de militari au murit de la începutul războiului. În urma eșecului ofensivei “Carele lui Gideon 1” și în debutul ofensivei „Carele lui Gideon 2” (catalogată de liderul opoziției politice din Israel, Yair Lapid, drept “un dezastru care va duce la mult mai multe dezastre”), se înșurubează în rândul trupelor tot mai adânc sentimentul că premierul Netanyahu, comandantul politic suprem – ai cărui fii, apt-combatanți, sunt ținuți departe de front – nu face decât să jertfească Israelul intereselor sale de a se menține la putere. Nici o curte penală internațională nu-l va judeca mai aspru decât îl vor judeca propriii conaționali.

