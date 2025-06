La început, cu luni bune în urmă, au circulat nişte zvonuri pe reţelele de socializare din Orientul Mijlociu. Mai recent au apărut şi nişte imagini neconcludente, apoi câteva informaţii, destul de rezervate, în presa de limbă arabă. Pe 30 mai, Hamas, pe contul său oficial de Twitter, a transmis un videoclip în care se putea distinge un grup de bărbați mascaţi şi înarmați cu arme de asalt, lângă o clădire din Gaza, cu puţin timp înainte ca grupul să fie aruncat în aer. Hamas a explicat că grupul respectiv acţionează împreună cu Tzahal (armata israeliană), având misiunea de a inspecta clădirile, înainte ca soldaţii să intre. (Am văzut astfel de descinderi ale armatei, efectuate, după caz, cu câini sau, mai ales în tuneluri, cu roboţi). La câteva zile după acest videoclip, un ziar libanez a contactat surse Hamas (ce au dorit să îşi păstreze anonimatul), care au povestit că cei aruncaţi în aer fac parte din clanul Abu Sabab, o miliţie ostilă lor, localizată la graniţa cu Egiptul, în zona Rafah (aflată sub controlul armatei israeliene). Banda, au dezvăluit sursele, are aproximativ 300 de luptători, dintre care aproximativ 50 au fost recrutaţi direct de şeful lor, Yasser Abu Shabab (32 de ani), iar restul prin serviciului de informaţii al Autorităţii Palestiniene din Cisiordania.