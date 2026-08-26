Potrivit unui comunicat oficial, citat de Reuters, Departamentul de Justiție a precizat că a preluat cu succes controlul asupra domeniilor web exploatate de platformele informatice „QScan” și „QTRouter”, vitale pentru această campanie.

Ambasada Chinei de la Washington nu a oferit nicio reacție imediată la aceste acuzații pentru Reuters, în timp ce guvernul de la Beijing respinge constant orice fel de implicare în acțiuni de piraterie cibernetică.