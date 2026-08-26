Întrebat miercuri despre motivul deplasării lui Ratcliffe la Moscova, Trump nu s-a arătat entuziasmat de această vizită. „A fost acolo ca parte a unei călătorii aproape de rutină. Nu vreau să dezamăgesc oamenii”, a răspuns liderul republican de la Casa Albă.

Trump a respins ipotezele precum că Ratcliffe s-ar fi dus la Moscova pentru a-l atenționa pe liderul rus Vladimir Putin împotriva oricărui plan de a testa NATO, dar a reiterat că administrația sa „lucrează foarte mult” pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Poate va ieși ceva” din vizita directorului CIA la Moscova, „vrem ca războiul din Ucraina să se încheie”, a conchis Donald Trump, citat de The New York Post.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat marți o vizită neașteptată la Moscova și învăluită în mister deocamdată. Cel puțin trei ipoteze sunt avansate în legătură cu motivele deplasării directorului CIA în capitala Rusiei.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a confirmat miercuri vizita directorului CIA și a susținut că acesta nu s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin, așa cum sugerau marți surse jurnalistice din presa de stat din Rusia.

Vizita directorului CIA la Moscova poate indica existența unor discuții privind stabilitatea strategică și securitatea, într-un moment în care Rusia se confruntă cu dificultăți atât pe câmpul de luptă din Ucraina, cât și pe plan economic, spune consilierul de stat Vlad Ionescu.