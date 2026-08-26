Libertatea a stat de vorbă cu fiul Ozanei Barabancea despre traseul lui profesional, dar și despre viața personală.

„Chiar sunt într-o perioadă bună și am produs foarte multe piese în ultimele luni. Muncesc mult, îmi place ceea ce fac și vreau să cred că sunt într-o «ascensiune continuă» din toate punctele de vedere.

«About Love» este o piesă în care se regăsește foarte multă lume. Vorbesc despre cel mai natural și sincer sentiment: iubirea. Cu toții am trăit-o și o trăim în continuare”, a spus Andrew Barabancea.

Întrebat cum stă el cu dragostea, ținând cont că melodia lui vorbește despre iubire, artistul a spus că totul merge bine: „Îmi place să spun că iubesc și sunt iubit”.

Și, pentru că a avut o relație mediatizată cu Naomi Hedman, cântăreață și ea, am vrut să aflăm de la Andrew Barabancea în ce relații a rămas cu fosta lui parteneră.

„Este o relație care face parte din trecutul meu. A fost frumos cât a fost să fie, iar acum fiecare este pe drumul lui și avem o relație civilizată, de prietenie”, a spus fiul Ozanei Barabancea în exclusivitate pentru Libertatea.

Andrew BarabanceaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Referitor la carieră, acesta ne-a dezvăluit și cum a ajuns să lucreze cu Gypsy: „Au fost foarte interesante întâlnirea și colaborarea noastră. Ne știm de vreo doi ani și am tot vorbit să ne vedem în studio, să facem muzică împreună, însă niciodată nu ne-am sincronizat. Abia după doi ani am reușit să stabilim o zi în care să ne vedem. Încă de la prima sesiune am simțit amândoi că avem chimie și au ieșit niște piese foarte bune. Așa că am hotărât să scoatem și un EP împreună, numit «No Pressure». Sunt șase piese, toate având un vibe foarte fain: «Zamfir’s Well», «Take a Sip», «If I Could», «Wanna Be My Love?», «Habits» și «Tudo Bem»”.

Pentru că mama lui a cochetat mulți ani cu televiziunea, l-am întrebat pe Andrew Barabancea dacă s-ar vedea și el într-un show de pe micile ecrane. „Da, am primit diferite propuneri de a apărea la TV, dar, din diverse motive, le-am refuzat. Însă mă tentează o carieră în televiziune. De ce nu? Poate în rolul de jurat într-o emisiune”, a spus fiul Ozanei Barabancea în exclusivitate pentru Libertatea.

Artistul ne-a spus și când i-a apărut pasiunea pentru muzică și care este genul muzical pe care preferă să-l facă: „Am început să studiez muzica de la vârsta de patru ani. Am urmat Colegiul Național de Muzică George Enescu (clasele I–XII), apoi Universitatea Națională de Muzică, la secția Compoziție Jazz, iar ulterior și programul de master, tot în jazz. Pot spune că muzica este viața mea! Genurile mele preferate de ascultat sunt jazz-ul, neo-soul-ul și R&B-ul. În ceea ce privește producția muzicală, îmi place să fac afro, urban, tech house și pop. Nu pot alege un singur gen, este imposibil”.

În încheiere l-am întrebat pe Andrew Barabancea în care categorie s-ar încadra: producător sau cântăreț? Iar el a spus că așteaptă să vadă cum îl percep oamenii: „Aș vrea să spun că sunt un artist. Nu știu exact unde să mă încadrez, pentru că am studiat aproape 22 de ani pian clasic și jazz, iar apoi am descoperit producția muzicală și, la scurt timp, mixatul de piese (DJ). Aștept să văd cum mă percep oamenii”.

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