Și, până la urmă, asta e „România Onestă”, dacă e să fim onești. Harneala asta dezgustătoare, alba-neagra cu funcții, Farfuridi și Brânzovenescu după două săptămâni în mileniul III… 

Asta e, domnilor, onestitatea românească – și alta, cum ar spune și Caragiale, nici nu poate fi! 

Totodată, e un semnal serios de alarmă. Fără partide politice nu avem democrație, iar Dan riscă să devină, dacă nu a devenit deja, un președinte toxic. Care, spre binele tuturor, trebuie înlăturat. Chiar și spre binele său.

În plus, apariția lui Păun i-a făcut numai rău. Ne-am amintit toți că, în definitiv, trăim într-o șușă, unul e Păun, altu-i găinușă.

Totodată, Dan și-a atins toate obiectivele politice până acum, cu stilul lui împleticit, mereu subestimat de adversari. Ține AUR departe de Palatul Victoria, rămâne cât de cât orientat către Vest.

Iar dacă își înfrânează disprețul față de viața partizană, va dobândi până la urmă partidul de care are nevoie ca să rămână relevant politic (în cazul în care România rămâne o democrație). 

Iar acel partid va fi aripa pesedistă și pesedită din PNL.

Cât despre Bolojan, cu aerele sale de contabil sado-maso cu mare trecere la cei care caută disperați un „salvator al națiunii”, el trebuie să inițieze o formulă politic reformatoare (sau așa-zis reformatoare), căci nu prea are de ales. 

Și noii stângiști trebuie să se coaguleze. Au culoar. Dacă nici acum…

Împreună, cu puțin noroc, vor câștiga acești prooccidentali (cu USR, UDMR și PSD, dacă se reformează, cu toți grămadă) cu șaizeci la sută următoarele alegeri parlamentare (dacă vor mai exista). 

Prooccidentalii din gură vor învinge antioccidentalii din gură, îndeosebi auriferii și șoșocarii. 

Apoi vor fi obligați să învețe să guverneze în coaliție, fiindcă asta e, țara e spartă între mai multe tipuri de a vedea lumea. 

Și nu văd niciun partid politic prooccidental astăzi (și nici mâine, și nici în 2028) capabil să ia mai mult de 15%-18%. Așa e în democrație în vremuri de criză, fraților!

Iar cetățeanul va fi și el obligat să se maturizeze și să-și determine politicienii să fie responsabili. 

Căci până acum, politrucii practică jocuri de grădiniță politică, grupa mică (bine, hai, minionul Dan a intrat la grupa mare). Iar dronele nici nu mai știi dacă sunt în voaiaj, voaiaj sau au venit pentru ocupație.

Și tot nu găsești cincizeci de oameni cinstiți și competenți să umpli cu ei un cabinet, un guvern, darămite un Parlament obez! Ăsta e miezul problemei.

Acestea fiind spuse, atitudinea lui Nicușor e de genul e el cel mai deștept și știe cel mai bine. 

Dar: a) nu e, b) nu știe, c) puterea n-a fost niciodată la Cotroceni în ultimii 12 ani.

Iar de când un concurs nefericit de împrejurări și alegerile viciate din 2024 l-au propulsat acolo chiar pe el, cu atât mai puțin.

Bref, Nicușor Dan a ajuns propria caricatură, iar setea lui de putere reală este nestinsă. Avem de ce să ne temem.

Te-ai ferit de Ciolacu și ai dat, vorba populară, de altcineva.

Iar statul român este, la rigoare, administrat de alde Veștea, cu școală făcută la universități dispărute de proaste ce erau. Alde Veștea, da. Care crede că a dezvoltat țara, când, de fapt, toată dezvoltarea românească, atât cât a fost ea, vine în contra politrucilor, nu grație lor. Și vine din Europa, nu din altă parte.

Și, chiar și așa!, tot trebuie să apărăm partidele politice de asaltul nicușorist și păunist (care, apropo, pică, vai!, mănușă pe politica Moscovei). Căci fără ele nu mai avem democrație nici măcar originală. Nu mai avem nimic și statul român, așa cum e el, prin SIE însuși și cu secretomania lui sereistă, cu generalul Pahonțu mai longeviv în scaun ca doamna Nety Sandu de la horoscop, rămâne integral o farsă.

Și la o adică o farsă poate să o conducă și un guru pitic în izmene roșii, care recită cu patos patriotic din desene animate pe tik tok mini tok, nu? 

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