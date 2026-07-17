Este vorba de un angajat al unei firme care îşi desfăşura activitatea la groapa de gunoi a municipiului Galaţi, care a fost găsit mort pe treptele unei anexe din incintă.

Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru a stabili cauza exactă a decesului. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, relatează News.

Incidentul a fost semnalat la 16 iulie, în jurul orei 21.00, printr-un apel la 112, conform Inspectoratului de Poliție Județean Galați.

„La faţa locului s-au deplasat un echipaj de poliţie şi un echipaj medical, care au constatat că sesizarea se confirmă. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit căzut la sol, fără semne de viaţă”, au transmis reprezentanții poliției.

Polițiștii din cadrul Secției 3 Galați continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Concluziile necropsiei vor aduce mai multe clarificări cu privire la cele întâmplate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE