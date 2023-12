Familia este o formă de rezistență când nimic nu funcționează. Când nu funcționează școala, spitalul, nu merg afacerile, o rezolvi din meditații, cunoștințe, cumetrii. Familia rămâne un strop de dezinteres într-o lume a interesului. Așa pare de la distanță! România suferă de paradoxul modernizării ultratradiționaliste. Păturile sărace au familii din ce în ce mai dezorganizate – strivite de lupta pentru supraviețuire. Păturile înstărite învață încet-încet beneficiile căsătoriei ca formă de conservare, nu de risc.

Alianțele de familii, bani, proprietăți sunt din ce în ce mai ridicol-romantice; aflăm despre ele dintr-o presă de provincie de toată jena. O plăcere să citești matrimonialele din România.

De exemplu, o nuntă în lumea bună a Clujului a cutremurat luna lui decembrie. O blogăriță de care n-am auzit și-a organizat nunta la Veneția și petrecerea burlăcițelor la Mikonos. Pentru că știu că blog înseamnă faliment, am citit mai atent să văd sursa banilor și m-am liniștit. Cei doi erau din familii superbune, iar gaj stătea însuși Rareș Bogdan, invitat de onoare la altar. „Diana Rogo este fiica celebrului chirurg ortoped clujean Radu Rogojan, de la spitalul de ortopedie din Cluj. El, Andrei, este fiul lui Florin Ille, un om de afaceri prosper care administrează un hotel în Cluj” (sursa).

Presa locală e plină de lacrimi și muci de emoție, titlurile despre „nuntă de vis” nu contenesc, iubirea este pură și dură între familii de nădejde care știu să promoveze cum trebuie un blog. Mă rog, la prețurile de închiriere din Cluj, probabil e o decizie economică înțeleaptă să-ți duci invitații la Veneția.

Nunta lui Ianis

Mai mult decât „Crăciun fericit”, pe 26 decembrie am auzit presa centrală vuind despre nunta mileniului: fiul lui Gică Hagi, Ianis, s-a însurat. Doi tineri frumoși, Gigi Becali țopăind și el pe acolo. Totul perfect. Socrul, un domn Tănase, putred de bogat, afacerist în construcții și agricultură din Constanța. Presa îi prezintă pe socru și soacră în termeni elogioși. Presa centrală, nu vreo gazetă de familie: soacra e „plină de eleganță și rafinament”, „superba Liliana”, „socrul a avut o apariție elegantă” etc. Cu ocazia asta am aflat că, în urmă cu ceva ani, a mai fost organizat un botez de pomină, avându-l închiriat ca animator pe Cătălin Măruță (d-zeule, ce tristețe!). În orice caz, din nou s-au aliniat planetele, banii, dragostea.

Iar faptul că aceasta a fost știrea Crăciunului ne spune multe despre o țară în care doar botezul, cumetria și cheltuielile extravagante ale bogaților mai încălzesc inimile.

Sigur, asta spune ceva și despre mine: e o dovadă că îmbătrânești când începi să savurezi știrile cu nunți, botezuri și înmormântări. Și e și o dovadă că n-ai suflet când râzi de te tăvălești la știri precum: „Andrei Valentin Dinuta, fiul oamenilor de afaceri Rodica și Petre Dinuta, a condus-o la altar sâmbătă pe fata pe care o iubește de mai mulți ani, Ana Maria Diaconu, fiica lui Emilian Diaconu, consilier județean PDL, și a Victoriei Diaconu, directorul de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Pentru a păstra o amintire de neuitat petrecerii care a urmat cununiei, tinerii și-au invitat prietenii să petreacă la o nuntă deosebită, organizată la Sinaia, unde atmosfera a fost întreținută până în zori de Wilmark și „Veverițele lui Măruță”. Practic, hotelul a fost rezervat pentru nuntași, care au venit în număr mare la petrecere, în frunte cu primarul orașului.”

După cum se poate observa, se căsătoresc nu doar doi indivizi, ci o întreagă cohortă de funcții, afaceri, CV-uri. S-a terminat epoca în care se dădea un anunț că „Ionel s-a căsătorit cu Gina”, acum se căsătoresc fata ginerelui colonelului cu fiul nașului de la CJ, fratele omului de afaceri ex-SIE cutărică.

Ia priviți cât de frumos arată un astfel de anunț: „Avocatul Cătălin Duță, fiul silvicultorului Gică Duță, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, și al judecătoarei Silvia Duță, s-a căsătorit cu notărița Alina CelMare, fiica fostului director al Administrației Naționale a Penitenciarelor, chestorul Ionel CelMare, ca o încununare a unei frumoase povești de iubire.”

Ar trebui scrisă urgent o enciclopedie a nunților și a alianțelor prin rubedenii. Avem antropologi buni în România. Se știe că nu te numești om de știință dacă nu începi să analizezi prima oară încrengăturile și rubedeniile triburilor de soi ale unui ținut.

Acest spectacol matrimonial nesfârșit nu transmite decât importanța covârșitoare a alianțelor de patrimoniu și funcții prin nunți. Avem o țară de nuntași. Nu știm să organizăm o comunitate publică reală, acces deschis, gratuit pentru toți la diverse forme de socializare. Dar lumea bună e bine, pare că trăiește într-o țară de basm în care fata Împăratului Verde îl tot ia în căsătorie pe mezinul Împăratului Roșu. Fiul sărac sau fiica săracă visează la câte o căsătorie din interes cu vreun bogătaș, dar nu prea mai au loc, jocurile par făcute.

