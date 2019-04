„Vestele albastre” de la Electrolux din Satu Mare au mutat protestele la Bucureşti, în fața Ambasadei Suediei.

O mână de oameni singuri, presă prea puţină. Nu e subiect de actualitate un protest al muncitorilor. Partide, zero. Politicieni, nimic. Excepţie: Adrian Dohotaru (independent) şi un mic partid – Demos – li s-au alăturat. Sper că nu am uitat pe nimeni. Oamenii muncii şi revendicările lor nu interesează pe nimeni. Ambasada tace. Vocile publice au alte fumigene pe ordinea zilei.

Ce vor oamenii aceştia? Vor doar doi lei adaos la ora de muncă sau adaos 350 lei pe lună. Oamenii aceştia muncesc mult pe bani foarte puţini.

Mă trezesc noaptea la două și nu mai pot dormi până dimineață. Am o soție bolnavă care are nevoie de tratament lunar. Am și doi copii, iar băiatul are, de asemenea, o gravă problemă de sănătate și trebuie ținut permanent sub control medical. Simt că înnebunesc! Lucrez 12-14 ore pe zi și nu pot să mă descurc! Mai trebuie să suport și umilința de a cerși ajutor de la oameni, care au și ei problemele lor

Levente, PresaSM