Potrivit Ubergizmo, această unealtă bazată pe inteligență artificială oferă recomandări personalizate utilizând limbaj natural.

Poți adresa întrebări direct AI-ului din Google Maps

Cu cea mai recentă actualizare a aplicației, „Ask Maps” devine mai utilă. Dacă înainte era accesibilă doar pe ecranul principal sau în listele de locații, acum funcția este integrată direct în secțiunea de planificare a rutelor.

De exemplu, atunci când utilizatorii caută indicații pentru deplasări cu mașina, bicicleta sau pe jos, pe ecran apar bule cu sugestii generate de AI, cum ar fi: „care este cea mai pitorească rută?”, sau „care este cel mai bun moment să plec pentru a evita traficul?”.

Transportul public se lasă așteptat

Prin selectarea acestor opțiuni sau prin apăsarea butonului „Ask Maps”, utilizatorii accesează o interfață de chat dedicată. Aici, pot pune întrebări specifice despre traseul lor. Totuși, transportul public este momentan singurul mod de deplasare care nu beneficiază de aceste sugestii AI.

Deși funcționalitatea extinsă nu este încă disponibilă la scară largă, aceasta a putut fi activată experimental prin analizarea codului aplicației. Nivelul avansat în procesul de dezvoltare sugerează că lansarea publică ar putea avea loc în curând.

Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu al Google de a integra inteligența artificială în sistemele sale de navigație. Alte funcționalități AI pregătite pentru Google Maps includ pronunțarea corectă a numelor de locații, gestionarea afacerilor și posibilitatea de a face rezervări la restaurante.

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