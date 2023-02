Pe 24 ianuarie, Lucian Romașcanu a fost invitatul emisiunii „Oameni care mișcă România” de la Radio România Actualității, realizată de Ruxandra Săraru. Introducerea a fost de-a dreptul dizgrațioasă nu numai pentru o doamnă, ci pentru ascultătorii radioului public:

Ruxandra Săraru: „În această seară invitatul meu este un om care a mișcat, mișcă și va mișca România, nu numai în domeniul culturii, dar în domeniul culturii, aș spune, este un om care sfințește locul, este domnul Lucian Romașcanu, a doua oară ministrul culturii în această guvernare, fost președinte al Comisiei de cultură și artă a Senatului României. Bună seara și bine ați revenit la Radio România Actualități, care vă așteaptă întotdeauna cu mare plăcere, pentru că veniți cu lucruri concrete”.

Așadar, Lucian Romașcanu, „un om care mișcă România” și „un om care sfințește locul”, adică Ministerul Culturii… Interviul este o mostră de pictorial. Ruxandra Săraru nici nu și-a făcut temele, punând niște întrebări de-a dreptul aiuristice, de exemplu:

„Cum vă gândiți să-l difuzați (bugetul Ministerului Culturi – nota P.B.) în acest fenomen cultural complex care e în România?”

Adică, „bugetul să fie difuzat…”.

„Domnule ministru Lucian Romaşcanu, ce transmiteți, în această seară de 24 ianuarie, măriei sale, ascultătorul român?”.

Răspunsul ministrului a fost pe măsură:

„Ascultătorului român îi transmit să aibă înțelepciunea să-și aleagă oamenii care trebuie, astfel încât să trecem peste cei mai mult de 15 aproape 20 de ani de politica despărțirii…”.

Din cele 28 de intervenții ale realizatoarei, doar 4 (patru) au fost întrebări. Celelalte, fie au fost scurte comentarii de încuviințare, fie constatări de genul:

„Că tot vorbim de o zi istorică și suntem într-o zi istorică” sau „Le-a făcut pe toate, inclusiv banca de gene care este extraordinară”. Acesta din urmă se referă la primarul Buzăului, Constantin Toma, colegul de partid al ministrului, nume invocat chiar de Romașcanu, prilej pentru realizatoare să sublinieze cu entuziasm că a făcut „o bancă de gene extraordinară”. Publicitate electorală PSD.

O precizare: Ruxandra Săraru este membru al Consiliului de Administrație al Radiodifuziunii din partea PSD.

Cum poate CNA, garantul interesului public, să mă protejeze pe mine, ascultător, de acest… interviu de partid, grețos? Finalul s-a ridicat de-a dreptul în ceruri:

Ruxandra Săraru: Așa să vă ajute Dumnezeu, așa să ne ajute!

Lucian Romaşcanu: Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Ruxandra Săraru: Mulțumesc frumos, domnule ministru! Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii „Oameni care mișcă România”, cu un om care se încăpăţânează să creadă că România poate și trebuie să meargă mai departe.

Și Ruxandra Săraru, din păcate, „merge mai departe” în radioul public. Dar nu este singurul „dezechilibru” de la Radio România Actualități!

Cu o săptămână înainte, un alt interviu căldicel

Înainte de interviul Ruxandrei Săraru, pe 17 ianuarie, la ediția emisiunii „Serviciul de noapte”, invitatul realizatoarei Maria Țoghină, membru al Consiliul de Administrație al Radiodifuziunii la propunerea guvernului, a fost… Lucian Romașcanu, ministrul culturii. Am avut parte de o discuție lungă, ușurică, toate bune și frumoase în cultura română sub mandatul fostului vânzător de publicitate în presă. Prestația realizatoarei a fost decentă, dar l-a „provocat” pe ministru cu întrebări soft:

„Cum colaborați cu Institutul Cultural Român, tocmai pentru a atinge acest obiectiv important care înseamnă promovarea României și a culturii naționale dincolo de granițele țării?”.

„Cum să facem să aducem totuși cultura de calitate și în atenția publicului larg? Pentru că aveți și o bogată experiență ca manager de presă și este foarte important să privim cultura nu doar din perspectiva actului managerial cultural strict”. (O discretă „periuță” – nota P.B.)

„Abia s-a încheiat 2022, un an cu multiple provocări, dar totuși un an al revenirii la normalitate. Ce puneți acolo, la capitolul realizări?”. (Ridicarea mingii la fileu – nota P.B.)

Niciun cuvânt despre interimatul de la conducerea Teatrului Național din București, un eșec al ministrului culturii. Eșecul trebuie ocolit, nici nu există pentru public.

Două interviuri la un interval de o săptămână cu Lucian Romașcanu pe Radio România Actualități. Doar două? Nu. Răspuns greșit!

Pe 14 ianuarie, în emisiunea „Probleme la zi”, Romașcanu a avut o intervenție telefonică, în care a anunțat: „În acest an, bugetul Ministerului Culturii este cu 45% mai mare”. Sigur că este mai mare, e la mintea cocoșului, pentru că are loc Festivalul George Enescu și ministerul are o finanțare pentru proiectul „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii”!

Alt interviu, alte realizări

Dar nu este totul: pe 5 ianuarie, Lucian Romașcanu a fost prezent la emisiunea „Reporterii actualității”, cu un interviu consistent în care a prezentat evenimente culturale ale anului 2023. Lucrurile pe care avea să le repete și în următoarele interviuri. Am ascultat acea emisiune, în care corespondenții RRA au înșirat evenimentele culturale din diferite localități, niște materiale banale. La final, a fost ministrul Romașcanu, cireașa de pe tort. Parcă emisiunea a fost special făcută pentru „desfășurarea” din final a ministrului. Parafrazând-o pe Ruxandra Săraru, Lucian Romașcanu este într-adevăr „omul care sfințește… radioul public”.

Dacă mai adăugăm și interviul pe care l-a dat la Euronews România (16 ianuarie) și intervenția publică legată de moartea omului de teatru George Banu (o „tradiție” a oricărui ministru al culturii care plânge cu lacrimi de crocodil la moartea unui artist), deși Romașcanu se vede de la o poștă că nu i-a citit vreo carte, se poate spune că ministrul și-a făcut planul de imagine și PR în luna ianuarie 2023.

Romașcanu este un fel de Djokovic al guvernului, i-a bătut pe toți miniștrii la numărul de interviuri!

