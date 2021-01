Nu ne dăm cu capul de pereți că nu știm cum va merge vaccinarea, când va deveni ea eficientă. Nu încercăm să audităm exact problemele:

câte victime face tratamentul defectuos aplicat bolnavilor cronici?

câte joburi sunt în pericol?

cât din ajutoarele date de stat mai ajung și la oameni, nu doar la patronii lor sau la clienții politicienilor care iau șpagă tone de tablă (vezi cazul Costel Alexe)? Astea-s baliverne.

Nu ne-am dat prea tare cu capul de pereți nici că ăia de la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) au stat ca la poartă nouă și au așteptat să dea unii lovitura din faptul că nu au fost cetățenii informați și erau expuși unei liberalizări cu electricitate ultra-scumpă. Oricum toată liberalizarea e o glumă proastă, o scumpire în masă, coordonată de ANRE de parcă ar fi lobbyiștii industriei, nu reglementatori. Dar cum să te iei de liberalizare ”europeană”? Ciocu‘ mic și plătiți factura.

Însă din discuțiile despre non-subiectele ”Revelion la TVR” sau ”Cumpănașu pe TikTok” ceva tot învățăm despre noi înșine.

Ne-am obișnuit să ”dezbatem” numai subiecte comode, alea care nu presupun niciun risc. Doar gargară care nu ne privește direct: nu se cer salarii mai mari, nu se cer ajutoare reale de pandemie, toată lumea pare că o duce bine.

Uneori mi se pare că și deranjez cu câte un subiect. România e un uriaș paradis unde singurele probleme au rămas unii care fac umor dar nu mai au niciun haz, și un caz patologic de megalomanie care a început să le țină discursuri pe TikTok copiilor. În rest, avem toți joburi cu salarii mari, prețurile nu cresc, companiile private nu-și bat joc de noi (numai ”statul” și ”politicienii”, ceva generic, să nu supărăm pe cineva), avem drepturi cu nemiluita.

Și mai avem, bineînțeles, indignările cu ”botnița” și cu vaccinul. La cât de greu merg vaccinările, antivacciniștii ar trebui să fie proclamați grup protejat UNESCO.

Ce ne-am face dacă românii (sau europenii, că nu-s alții mai breji) ar deveni brusc raționali în masă și ar cere vaccinul? Abia atunci drame! De unde să le dai vaccin? Mai bine lasă-i pe fraieri să nu creadă în vaccin, că oricum n-avem destul.

Conspirația supremă asta e: conspiraționiștii lucrează pentru guvern. Glumesc, desigur, dar se potrivește prea bine situația.

Au venit populiștii și au făcut populism, ce surpriză!

Doina Gradea, șefa TVR, nu e picată din cer. Știe să facă politică și bani din populism ieftin. Știe că va pleca și, cum am mai văzut sute de cazuri de eroism jurnalistic pe la noi, dacă tot pleci, fă un pic de scandal!

Vacanța Mare și mulți alții nu se antrenează decât într-o singură direcție, cum să obțin ”pă ieftineală” cea mai bănoasă reacție a publicului? Iau ce plutește în aer, dezgustul față de un guvern incompetent cu măsuri inepte, ineficiente sau întârziate și îl monetizez. Sigur, nemulțumirea trebuie să fie din aia de gâgă inofensiv, de Bittman, așa. Avem o întreagă industrie cu oftaturi și glume proaste ”tradițional-populare”.

Ce ne mirăm când tot ce am încurajat 30 de ani a fost audiența cu orice preț, am admirat ”vizualizările” și ”reach-ul” unor prostii cât casa, ne-am uitat cum își vând unii chipsuri și energizante prin vloggeri care promovează violul?

Vacanța Mare au fost ”quality” pe lângă josnicia pieței de entertainment de la noi. Și, mai mult, măcar s-au mai luat de Iohannis, personajul care nu trebuie atins de nimeni. S-au luat pentru că-s pesediști pe ducă, cu Gradea în frunte, dar au făcut, involuntar, un serviciu public.

Glumele anti-mască nu îmbolnăvesc mai mult decât faptul că achiziționezi cu guvernul tău incoruptibil măști care nu-s bune de nimic sau furi de stingi în timp de pandemie. Poporul știe asta. Așa cum știe să râdă împotriva măștii, dar să-și pună masca la intrarea în supermarket. Cele două nu se contrazic decât în capetele seci.

Oleacă conspiraționism, oleacă de țipat la autorități, Dar chiar și așa, tot e mai sănătos să lași o astfel de supapă decât să-i tot lustruiești bocancul lui Iohannis.

Sigur că Bittman lua bani cu lopata ca să pupe în fund politicieni de la sectorul 5, sigur că Mihăescu exploatează cinic dorința de scuipați și umor grobian, dar e mult mai important că impostura unora le-a expus impostura ”salvatorilor binelui”.

Parlamentarii Bulai de la USR sau Pavel Popescu de la PNL sunt mostre de dezarticulare retorică și oportunism, nu visează decât în clișee, să se dea jos ai lor să vină ai noștri, pe scurt.

Lumea copiilor TikTok

Scandalul Cumpănașu ne arată tot limita de jos a prostiei autodistructive: și la elevi, și la profesori.

Eu le-aș pune elevilor doar atât: dragi copii, în statistici, ăia care au studii superioare trăiesc în medie cu vreo 10 ani mai mult decât cei care nu-și termină nici studiile obligatorii. Deci, dacă vrei să trăiești mai puțin și mai prost, ascultă-l pe Cumpănașu.

Și lumea copiilor are populiștii ei. Populiștii oamenilor mari zic tot timpul următoarele: să închidem, să vindem, să dăm afară pe toată lumea etc. Sunt aparent radicalisme, dar nu sunt decât icnete ale unor minți încete.

Populiștii copiilor, fie că sunt Selly sau Cumpănașu (da, nu e mare diferență, deși unul are freză de câteva sute de euro și are și BAC pe bune), fundamental nu zic decât că ”ce tare sunt eu individual, că pot și fără școală” că etc. Sigur, Cumpănașu a putut să reușească și fără școală, dar a fost împins în spate de tot felul de păpușari jegoși (dar cu școală). Atâta pot SRI, MAI și alți ”intelectuali” cu uniformă, să suțină Cumpănași.

Ce e trist e că reacțiile la populismele și prostiile unor Mihăescu sau Cumpănașu sunt praf la rândul lor. Unii ”oameni de bine, de dreapta, progresiști, europeniști”, nu înțeleg că libertatea de expresie privește și expresia proastă sau de prost gust, e libertate și pentru populiști neghiobi, pe ăia îi combați cu deșteptăciune, nu cu prostie dublă și cenzură. Mai ales îi combați cu bani publici investiți inteligent.

Alți oameni de bine și civilizați, când au văzut prostiile debitate de Cumpănașu, au zis că să se interzică TikTok – sper că e o prostie sponsorizată de Ambasada Americii, că ăștia au ură pe businessul chinezesc, că o fi TikTok sau 5G. Mai mult, am început să văd o ridicolă îngâmfare că ”vai, câtă prostie e pe TikTok”. Ce să zic!

Câtă deșteptăciune e pe rețeaua moșalăilor!, pe Facebook, adică. Copiii n-au făcut decât să se uite cum o ardeți pe Facebook toată ziua și s-au dus și ei pe o rețea dedicată lor. Voi vă uitați în gura USR-istului Bulai sau Mihăescu, ei se uită la Cumpănașu.

Dezbaterile despre nimic

Dar dezbaterile despre nimic sunt cele mai bune, nu superi patronul, nu-ți superi șeful, capul de partid sau de stat, generalul sau CEO-ul, nu superi pe nimeni.

Aceste scăndăluțuri ridicole ne arată totuși un popor epuizat, obosit, care nu vrea să mai deranjeze pe nimeni și care, da, mai conservă o energie profundă, după ce e bine călcat în picioare, cea care-l determină să râdă prostește la televizor și să i-o zică lui Iohannis de Revelion: ”Mă dă-te, bă, și tu de aici cu masca ta!”.



