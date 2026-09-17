Siegfried, vrei? Da, accept. Cota ridicolului a atins nivel apocaliptic

Mulți l-au bănuit de strategie demnă de o partidă de go, alții l-au îngropat în invective și porecle. Dar Nicușor Dan nu făcea altceva decât să pregătească o mică apocalipsă a ridicolului, așa cum s-a întâmplat în acest septembrie, într-o joi, la ora 17 și un sfert.

Cum să ieși să anunți că l-ai desemnat pe Siegfried Mureșan spunând, în același timp, că tipul nu e încă hotărât, se mai gândește!? Mai bine mai amânai conferința de presă, că oricum ai lălăit-o 4 luni și jumătate cu un rezultat pe care ți l-am fi spus toți din mai. Nu e, dom‘le, înțelegere între partide, n-are cum să fie, pentru că e fărâmițat parlamentul în minimum 4 poluri de influență!

O nominalizare trebuia făcută. Anticipate nu sunt sigur că își doresc partidele, nici măcar AUR care urla cel mai tare că le vrea. Dacă se trezesc cu premier și în doi ani, pe praful ăsta, se trezesc istorie, cu tot cu mucenicii lor de plastilină, Georgescu și alții?

PNL ne-a repetat că-l vrea pe Mureșan. Iar acum câteva ore Mureșan încă se gândea! Era atât de nesigur, încât l-a forțat pe președintele unei țări să dea declarația stupidă a secolului: știu că ați așteptat un premier patru luni jumătate, dar am găsit unul care nu știe încă dacă vrea sau nu, deși a zis că vrea. Scuzați barbaria logică, dar asta e traducerea celor spuse de la Cotroceni.

La câteva minute a ieșit Mureșan cu declarație pe rețele „accept propunerea”.

Argumentul lui Dan a fost că pare că are cele mai multe voturi. Cum s-a calculat? Nu știm, și PSD urlă că are cele mai multe voturi pentru Grindeanu. Dacă mă întrebați, Grindeanu trebuia numit și fără să vrea el, din prima, după ce l-a dat jos pe Bolojan. Știi tu să faci mai bine? Fă-o!

Ar fi contat așa mult premierul? Nu. A rămas printre favoriți o aceeași lungă listă de oameni care nu vor să rupă cu nimic echilibrul fragil al elitelor, că-s mare capital, că-s Pahonți, că-s magistrați. Toți sunt puși pe austeritate și reglarea conturilor cu bugetarii, cu cheltuielile sociale.

Deși guvernarea Bolojan e un eșec pe linie, ceva a reușit, ceva ce încerca și Simion când zicea că vrea să dea afară sute de mii de bugetari. Au instigat diverse forme de angajați împotriva altora. Și le-a ieșit – toată lumea suspectează pe toată lumea că fură și nu muncește.

Siegfried Mureșan are o carieră de yesman pe lângă popularii germani. Nu veți auzi decât o formă de expresie bolojaniană și mai fadă, condimentată cu multe amenințări europeniste (dacă nu ești european destul, te spun lu‘ cutare) și cam atât.

Sigur, în mod normal, dacă ne luăm după declarațiile partidelor, ar trebui ca Mureșan să cadă la votul parlamentarilor. Vor renunța ei la mai bine de jumătate de mandat? Puțin probabil. Vor duce PSD și PNL joaca până acolo încât să aleagă anticipate în loc de un vot de avarie? Se va agita AUR pentru anticipate în mod real? Cu cine și cu ce?, dacă le pui guvernarea în brațe acum, se sufocă în șase luni (și noi cu ei, probabil).

Atâta ni s-a împuiat capul că ne trebuie ceva gen președinte de bloc, ca să semneze niște hârtii, altfel rămânem fără perfuzii la urgențe, încât eram toți pregătiți să acceptăm orice, și un soi de agent Chat GPT sau Claude la palatul Victoria, că tot aia era. Doar nu era nevoie decât de semnătură și de noi tăieri de burse, salarii, ajutoare sociale etc.