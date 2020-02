Opinie de

HOT

Brad Pitt, actor

Brad Pitt

Nu mi-am pus niciodată problema de ce Brad Pitt nu a luat în viața lui un Oscar. Presupun că mintea mea, fără ca măcar să-mi dau seama, funcționa după tiparele discriminatorii ale păpușelului blond scăldat de soarele californian. ”Nu le poți avea pe toate”.

Ajuns la 56 de ani – iar asta, după standardele industriei cinematografice echivalează cu o veșnicie, deși Pitt e mai hot acum decât la 25 de ani – a obținut premiul Academiei americane de film pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru interpretarea din pelicula ”Once Upon a Time in Hollywwod”. Dovadă că orice colaborare cu Quentin Tarantino duce, într-un final, la ceva foarte bun.

Faptul că nu câștigase până duminică niciun Oscar, iar acum a câștigat unul pentru rol secundar face, în mod neașteptat, din Brad Pitt o antivedetă, în ciuda statutului de superstar pentru care a muncit decenii întregi. Trebuie să fie o senzație ironică, dar plăcută. Să știi că ești printre cei mari, dar un pic subapreciat. Atât, cât să fii cool și la aproape 60 de ani.

NOT

Ziua Îndrăgostiților

Dincolo de titlul de sărbătoare importată de la americani – lucru foarte puțin deranjant, pentru că mai există astfel de sărbători împrumutate și Halloweenul, de exemplu, e senzațional – Ziua Sfântului Valentin vine mereu ca o forțare. Ca o rețetă de a resuscita o lună a anului, februarie, care nu e nici cal, nici măgar și care trebuie valorificat, atât în magazine, cât și în intimitatea relațiilor.

Vrei să faci cadouri constând în diamante, mașini scumpe sau, pur și simplu, să-i aduci flori iubitei sau să-i citești o poezie? Nu-ți trebuie o zi fixă pentru asta, calendarul are alte întrebuințări, nu să marcheze intensitatea iubirii și să-i măsoare puterea de cumpărare.

În SUA, cea mai frumoasă expresie a zilei bietului sfânt – care nu are nicio vină că oamenii i-au asociat numele cu cel mai comercial lucru din lume – este schimbul de felicitări din școli, dintre copii și adolescenți. Acolo ar trebui să se oprească totul, la acea întrebare inocentă: ”Will you be my Valentine?” O promisiune, un trandafir și apoi o zi ca oricare alta. Fără presiuni care nu au ce căuta în relațiile relaxate și firești.

