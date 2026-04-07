Dacă analizezi opțiunile de cărucioare pentru bebeluși, probabil te uiți la design, pliere rapidă sau greutate redusă. După achiziție, însă, contează cum îl îngrijești. Mai jos găsești 10 recomandări ușor de aplicat, care te ajută să păstrezi căruciorul curat, stabil și pregătit pentru fiecare ieșire.

1. Citește manualul și respectă indicațiile producătorului

Începe cu instrucțiunile oficiale. Fiecare model are limite de greutate, reguli de spălare și recomandări pentru întreținerea roților sau a frânei.

Verifică:

temperatura maximă de spălare a huselor;

dacă materialele suportă detergent obișnuit sau au nevoie de formule delicate;

greutatea maximă admisă în coșul inferior;

modul corect de pliere și deblocare.

Dacă ai pierdut manualul, caută varianta online pe site-ul producătorului. Respectarea acestor indicații menține garanția și reduce riscul de deteriorare prematură.

2. Curăță rapid după fiecare utilizare intensă

Nu lăsa petele să se usuce. Laptele, piureul sau sucul se fixează în material dacă le ignori câteva zile.

Șterge șezutul și bara de protecție cu o lavetă umedă și detergent blând. Aspiră firimiturile din colțuri o dată pe săptămână. Pentru utilizare uzuală, această rutină durează 5–10 minute și previne acumularea murdăriei.

Evită soluțiile abrazive sau înălbitorii în cazul cărucioarelor pentru bebe. Acestea pot decolora materialul și pot afecta cusăturile.

3. Fă o curățare în profunzime la fiecare 1-2 luni

Pe lângă igienizarea rapidă, programează o curățare completă. Alege o zi în care ai timp să lași toate componentele la uscat natural.

Pași recomandați:

Demontează roțile, copertina și husa, dacă modelul permite. Scutură cadrul pentru a elimina praful și nisipul. Spală husele la program delicat, la 30°C, fără balsam. Curăță cadrul cu o lavetă umedă și o periuță moale pentru îmbinări. Lasă toate piesele să se usuce complet înainte de reasamblare.

Nu folosi uscător automat decât dacă producătorul permite clar acest lucru. Căldura ridicată poate deforma materialele și poate reduce rezistența lor în timp.

4. Verifică și întreține roțile constant

Roțile preiau șocurile de pe asfalt, borduri sau alei pietruite. Dacă nu le cureți, nisipul și pietricelele afectează rularea.

Scoate roțile periodic și îndepărtează impuritățile din jurul axului. Aplică un lubrifiant special pentru mecanisme metalice. Evită uleiul alimentar, deoarece atrage praful.

Dacă observi crăpături, deformări sau roți care se blochează frecvent, caută piese de schimb compatibile. În majoritatea cazurilor, înlocuirea la timp a roților îmbunătățește stabilitatea și confortul copilului.

5. Testează frâna înainte de fiecare ieșire

Frâna trebuie să blocheze roțile ferm, fără joc. Înainte să pleci la plimbare, apasă pedala și împinge ușor căruciorul pentru a verifica dacă rămâne fix.

Dacă simți că frâna nu prinde bine:

verifică dacă există murdărie în mecanism;

curăță zona cu o perie mică;

consultă service-ul autorizat dacă problema persistă.

Nu amâna aceste verificări. O frână care nu funcționează corect crește riscul de accidente, mai ales pe suprafețe înclinate.

6. Ai grijă la suspensie și la îmbinări

Suspensia reduce șocurile resimțite de bebeluș. Testează din când în când cum reacționează căruciorul la denivelări mici. Dacă auzi scârțâit sau observi mișcări rigide, verifică articulațiile.

Strânge șuruburile slăbite și aplică lubrifiant acolo unde este permis. Nu forța mecanismul de pliere. Dacă simți rezistență, oprește-te și verifică dacă există un obiect blocat în sistem.

Pentru rezultate stabile, fă această inspecție cel puțin o dată pe lună.

7. Respectă limitele de greutate

Poate fi tentant să agăți sacoșe grele de mâner, mai ales după o sesiune de shopping. Totuși, greutatea suplimentară poate dezechilibra căruciorul.

Folosește coșul inferior și respectă limita indicată în manual. Nu depăși greutatea maximă admisă pentru copil. Supraîncărcarea afectează cadrul, suspensia și sistemul de pliere.

Verifică și centurile de siguranță. Dacă observi fire destrămate sau catarame care nu mai fixează bine, înlocuiește-le imediat.

8. Protejează copertina și materialele textile

Copertina îl apără pe cel mic de soare și vânt. Nu lăsa căruciorul ore întregi în bătaia directă a soarelui atunci când nu îl folosești. Expunerea prelungită poate decolora materialul.

Spală copertina conform instrucțiunilor și verifică fermoarele și cusăturile. Dacă observi rupturi mici, repară-le rapid pentru a evita extinderea lor.

Nu călca materialul decât dacă producătorul menționează clar că acest lucru este permis.

9. Depozitează corect căruciorul

Alege un spațiu uscat și bine ventilat. Evită zonele umede, cum ar fi boxele sau balcoanele neînchise.

Înainte de depozitare:

asigură-te că toate componentele sunt complet uscate;

curăță roțile de noroi;

pliază căruciorul conform instrucțiunilor.

Nu așeza obiecte grele peste el. Cadrul se poate deforma, iar mecanismele se pot bloca.

10. Programează verificări tehnice periodice

Chiar dacă nu observi probleme evidente, fă o inspecție generală la câteva luni. Controlează:

stabilitatea cadrului;

funcționarea sistemului de pliere;

alinierea roților;

eficiența frânei.

Dacă apar defecțiuni mai complexe, apelează la un centru autorizat. Nu improviza reparații la sistemele de siguranță.

Tu îți cunoști cel mai bine rutina și traseele zilnice. Include întreținerea căruciorului în programul tău, la fel ca orice alt obiect pe care îl folosești frecvent. Verifică-l înainte de fiecare ieșire și acționează imediat dacă observi ceva neobișnuit. Câteva minute de atenție îți oferă plimbări liniștite și sigure pentru tine și copilul tău.

Foto: Shutterstock

