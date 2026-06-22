Margina-Holdea nu se finalizează în 2026

Cristian Pistol a recunoscut că termenele de execuție sunt extrem de strânse pentru lotul Săbăoani – Pașcani de pe Autostrada Moldovei A7 și pentru bucata Margina – Holdea de pe autostrada Lugoj – Deva din A1, ambele finanțate prin PNRR, existând riscul de a depăși borna critică din luna august, dincolo de care banii europeni se pierd.

„În domeniul rutier prima ţintă strategică este finalizarea legăturii rutiere între Marea Neagră şi în Europa centrală, pe coridorul pan-european 4. Mai avem două verigi de închis pe această axă. Prima este tunelul de la Margina-Holdea, pe autostrada Lugoj-Deva, ultimul tronson care desparte Banatul de Transilvania pe autostradă şi care, vă spun realist, nu se finalizează anul acesta. A doua şi cea mai grea sunt cele două secţiuni montane ale autostrăzii Sibiu-Piteşti, Boița – Tigveni, pe aproximativ 80 de km, cele mai dificle din toată țara. Pe Valea Oltului, cu tuneluri și o geologie complicate, unde fără deblocarea acordului de mediu revizuit, finalizarea lucrărilor alunecă spre 2030”, a anunţat Cristian Pistol, în cadrul audierilor parlamentare de luni, 22 iunie.

Probleme cu finanțarea prin PNRR și pe Autostrada Moldovei, între Săbăoani – Pașcani

Și în ceea ce privește Autostrada Moldovei A7, calendarul impus prin PNRR pune la risc finanțarea europeană. Şeful CNAIR, Cristian Pistol, a avertizat că termenul-limită de 31 august nu poate fi respectat între Săbăoani – Pașcani, unde lucrările „vor aluneca” spre începutul anului 2027.

„Prioritatea nr 1 pentru acest an este Autostrada Moldovei A7. Și aici vreau să fiu transparent cu dvs. Cinci loturi au fost montate din component de împrumut pe cea de grant. O decizie înainte ca eu să preiau acest mandate. Ea a adus o finanțare 100% nerambursabilă, dar și un termen rigid – 31 august, dincolo de care banii europeni se pierd. Eu moștenesc acest calendar și mi-l asum. Realist, până la Săbăoani, termenul din august este foarte strâns, iar Săbăoani – Pașcani poate aluneca în 2027”, a mai spus șeful CNAIR.

Cristian Pistol subliniază că miza principală pentru el este să nu se piadă „niciun euro”. El anunță că va merge la Comisia Europeană pentru negocieri ca să se întrerupă „pe stadiu fizic finanțarea pe aceste obiective”.

„Acolo (Săbăoani – Pașcani n.r.) concentrez resursele și în paralel voi merge la Comisia Europeană pentru a discuta deschis soluții, inclusiv ca evaluarea să țină cont de progresul tehnic real al lucrărilor, nu doar de ce poate fi recepționat la o data fixă. Obiectivul meu este unul singur: niciun euro pierdut. Restul axei, până la Siret și frontiera cu Ucraina, împreună cu Autostrada Unirii A8 Târgu-Neamț și Ungheni le vom finanța prin SAFE. 9 loturi, peste 220 de km. A7 și A8 sunt parte a coridorului 9 pan-european și ne leagă atât de Ucraina, cât și de Republica Moldova”, a precizat acesta.

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