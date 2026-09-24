Adi Luca și Luca Pastia, matinalii Europa FM, au dat astăzi în Deșteptarea cel mai mare premiu al acestui sezon al concursului „Dublu sau nimic”. Andrei din Târgu Mureș a avut curajul să riște și a răspuns corect la 4 întrebări, câștigând astfel 2000 de euro.

Andrei are 35 de ani și este medic stomatolog, iar pentru a participa la concurs a întrerupt pentru câteva minute consultația, bucurându-se și de suportul pacientei aflate pe scaun. Andrei se înscrie în concurs de mai bine de 3 ani și a reușit să intre în direct, tocmai astăzi, când exista un report de 300 de euro.

„Cum se cheamă a treia lucrare a ansamblului lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, după Coloana Infinitului și Masa tăcerii?“, „Ce actor joacă rolul principal în Forrest Gump?”, „A cui zeiță era Nike în mitologia greacă?”, „Cum se numește orașul fictiv creat de Gabriel García Márquez în romanul Un veac de singurătate?” Acestea au fost întrebările care i-au adus lui Andrei cea mai mare sumă câștigată în această ediție.

Cel mai deștept concurs radio, „Dublu sau nimic”, a debutat sezonul acesta în 14 septembrie și, până pe 23 octombrie, pune zilnic la bătaie minimum 800 de euro, în Deșteptarea la Europa FM. Ai curajul să riști totul? Înscrie-te aici și ascultă în fiecare zi Europa FM.