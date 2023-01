Îți prezentăm în acest material cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știi despre colagen, rolul și beneficiile oferite organismului, dar și problemele ce pot să apară ca urmare a utilizării inadecvate.

1. Ce este colagenul?

Când vorbim de colagen, o proteină pe care corpul o produce în mod natural, trebuie să facem precizarea de la început că pe fondul îmbătrânirii, cantitatea sintetizată de organism scade treptat. Reducerea producției de colagen, alături de cea de elastină determină apariția ridurilor și pierderea fermității pielii.

Colagenul este elementul principal regăsit în piele, mușchi, oase, tendoane, ligamente, țesuturi conjunctive, organe, vase de sânge, mucoasa intestinală și reprezintă aproximativ 30% din proteinele totale ale corpului uman. (1)

2. Care este rolul colagenului?

Deși are mai multe roluri la nivelul organismului, în principal oferă sprijin, rezistență și structură. Sarcinile colagenului sunt importante și în procesele celulare:

ajută la creșterea noilor celule;

oferă suport organismului pentru înlocuirea celulelor moarte ale pielii;

susține răspunsul imun;

asigură învelișul de protecție necesar organelor;

menține rezistența și elasticitatea pielii;

contribuie la coagularea sângelui. (1), (2)

3. De câte tipuri este colagenul?

Există un număr însemnat de tipuri de colagen cunoscute până în prezent. Diferențele sunt reprezentate de modul de asamblare a moleculelor, dar și de locația în care este prezent colagenul în organismul tău.

Din cele 28 de surse, cel mai cunoscut este cel de tip I. Acesta se regăsește la nivelul pielii, oaselor, ligamentelor și tendoanelor. Colagenul de tip II este întâlnit la nivelul articulațiilor, cel de tip III în mușchi, artere și organe. Colagenul de tip IV a fost identificat în straturile epidermei. (1)

4. Ce factori contribuie la scăderea producției de colagen?

Vârsta este primul factor major care duce la scăderea naturală a cantității de colagen, alături de fragmentarea sau distribuirea anormală. Acest lucru determină pierderea fermității pielii, dar și reducerea rezistenței osoase, ceea ce pentru mulți vârstnici înseamnă mobilitate restricționată și dureri articulare. Stilul de viață nesănătos, viciile precum fumatul, dieta dezechilibrată, expunerea intensă la soare, precum și consumul excesiv de alcool contribuie decisiv la scăderea cantității de colagen din organism. (2)

5. Care sunt alimentele care stimulează producția naturală de colagen?

Rezervele de colagen din organism pot fi susținute cu o alimentație bazată pe consum de proteină animală de calitate – carne roșie, de pasăre, fructe de mare, în combinație cu legume, ouă, germeni de grâu, fructe cu conținut bogat de vitamina C, semințe, nuci, susan, cereale integrale. (2)

6. Sunt utile suplimentele cu colagen pentru organism?

Studiile au arătat că suplimentele alimentare pot ajuta organismul, în special pielea și oasele. Totuși, recomandarea trebuie să vină din partea medicului specialist care îți cunoaște istoricul medical și știe cel mai bine care este doza potrivită și dacă administrarea acestor produse este benefică pentru nevoile tale. (3)

7. Există contraindicații pentru colagen?

Carențele de colagen sunt la fel de periculoase ca excesul. De aceea se recomandă moderație în ceea ce privește administrarea unor suplimente cu colagen care ar putea duce, în condiții normale de funcționare ale organismului, la exces și la apariția durerilor musculare sau articulare, a unor reacții alergice, tulburări de tranzit intestinal sau la dezvoltarea pietrelor la rinichi. (3)

Acest material are un rol informativ, datele prezentate nu sunt suficiente pentru autodiagnosticare. Dacă crezi că te confrunți cu carență de colagen, mergi la medic pentru un consult de specialitate, diagnostic adecvat și tratament corespunzător nevoilor tale! Pentru frumusețea naturală și sănătatea pielii dermatologul îți poate recomanda produsele potrivite.

