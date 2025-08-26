AccessABILITY Expo revine la București: trei zile de soluții reale pentru o societate incluzivă

Datele vorbesc de la sine: este nevoie de intervenție imediată. Potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în martie 2025 în România erau înregistrate 966.637 persoane cu dizabilități, însă: 

  • Doar 17% din populația activă are un loc de muncă plătit – cea mai scăzută rată din Uniunea Europeană (media UE: 50.7%). 
  • Diferenţa de ocupare a forţei de muncă între persoanele cu şi fără dizabilităţi este de 32%, mult peste media UE de 21.4%.
  • 28.4% dintre persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu lipsuri materiale severe – de peste două ori mai mult decât media UE. 

Aceste disparităţi subliniază necesitatea urgentă a unei schimbări de sistem. AccessABILITY Expo este un eveniment conceput pentru a răspunde acestor provocări, creând un spaţiu în care părţile interesate colaborează, inovaţiile sunt bine reprezentate, iar incluziunea devine o responsabilitate comună. “AccessABILITY Expo este mai mult decât un eveniment – reprezintă un catalizator pentru mediul de afaceri şi pentru societate”, a declarat Lestat Monroe, fondatorul Camerei de Comerț Române pentru Diversitate (RDCC).Aducem împreună persoane, angajatori, instituţii decizionale şi inovaţii pentru a depăşi barierele, pentru a crea parteneriate şi pentru a genera oportunităţi care transformă incluziunea din aspiraţie, în realitate. Pornind de la succesul primei ediţii, anul 2025 aduce partenerieri mai puternice, cu impact măsurabil şi o nouă determinare de a produce schimbarea.” 

Estera Anghelescu, Președinta RDCC, Director de Recrutare & Employer Branding la Kaufland România şi partener principal al evenimentului, a reflectat asupra originilor acestui proiect: “Prima ediţie a AccessABILITY Expo a confirmat un lucru esenţial: în societatea românească există o nevoie reală şi profundă pentru un spaţiu dedicat dialogului sincer şi colaborării între persoanele cu dizabilităţi, instituţiile publice, companiile private şi organizaţiile neguvernamentale. Un eveniment care nu doar facilitează întâlniri între aceste părţi interesate, ci sprijină, în acelaşi timp, dezvoltarea ideilor, discutarea provocărilor şi prezentarea unor soluţii reale şi inovatoare.

Ce aduce nou ediția 2025

Programul extins din acest an include un mix dinamic de conferinţe, expoziţii, ateliere şi zone experienţiale, toate complet accesibile. Timp de trei zile, vizitatorii vor avea acces gratuit la:

  • Hubul de joburi incluzive cel mai important târg de joburi incluzive din România, organizat în parteneriere cu Undelucram. Pe parcursul celor trei zile, candidaţii vor putea întâlni angajatori incluzivi, vor putea participa la interviuri chiar în locaţia evenimentului, vor primi feedback personalizat în cadrul CV Clinic, un spaţiu susţinut de Kaufland România, îşi vor putea face fotografii profesionale şi vor participa la workshop-uri dedicate programelor pentru absolvenţi, schimbărilor de carieră şi tendinţelor în recrutare. Aceasta este platforma de referinţă în cadrul căreia talente diverse pot întâlni oportunităţi incluzive;
  • Conferinţa Romanian Accessibility Awareness Day (RAAD Conference) – cea de-a patra ediţie a conferinţei naţionale despre accesibilitate la locul de muncă, ce reuneşte 12 experţi români, studii de caz şi sesiuni interactive menite să inspire schimbări reale în mediul profesional;
  • Zona expozițională – peste 50 de standuri interactive cu tehnologii asistive, soluții pentru sănătate și wellbeing, turism medical și servicii educaționale. Spaţiul va găzdui şi organizaţii neguvernamentale specializate în domeniul dizabilităţii, oferind advocacy, expertiză şi resurse pentru comunitate. O zonă specială dedicată Unităţilor Protejate Autorizate (UPA) va creşte vizibilitatea misiunii lor sociale, permiţând brandurilor cu impact să se conecteze cu publicul şi să iasă în evidenţă prin contribuţia lor pozitivă;
  • Spaţiul pentru intervenţie timpurie şi sprijin pentru familie – un loc dedicat resurselor şi sfaturilor de specialitate pentru familii şi aparţinători;
  • Cinema, sport și e-gaming incluzive – combinaţia vibrantă dintre cultură, competiţie şi distracţie pentru toate tipurile de abilităţi, zona incluzând:
    • Festivalul de film incluziv – primul de acest tip, organizat în parteneriat cu Institutul Francez. 
    • Activităţi sportive incluzive – sporturi adaptate, concepute pentru participarea tuturor. 
    • Competiţia de E-gaming incluziv – organizată împreună cu Liga Studenţilor de Automatică şi Calculatoare (LSAC) de la Universitatea Politehnică din Bucureşti, evidenţiind accesibilitatea şi moduri diferite de a juca.
    • Zona de jocuri de masă incluzive – jocuri de societate clasice şi moderne, adaptate, care încurajează participarea şi interacţiunea socială. 
  • Scena Tandem – cea de-a patra ediţie a discuţiilor Tandem, în pereche – parteneri de viaţă, rude sau colegi care împărtăşesc poveşti reale despre colaborare, incluziune şi rezilienţă. 
Detalii complete despre eveniment, înregistrare gratuită şi programul actualizat pot fi accesate AICI

Partenerii principali ai evenimentului sunt Kaufland România şi Undelucram. AccessABILITY Expo 2025 este sponsorizat de Raiffeisen Bank, UiPath, Banca Transilvania, Betfair Romania Development, Dentons. Parteneri strategici: British Romanian Chamber of Commerce, Netherlands Romanian Chamber of Commerce, UtilDeco şi WeMaster. 

Camera de Comerț Română pentru Diversitate (RDCC) este o organizație orientată spre mediul de afaceri, dedicată promovării creșterii economice incluzive și inovației corporative. RDCC sprijină companiile în integrarea echității și a strategiilor de afaceri vizionare, pentru a rămâne competitive pe piețele globale și europene. Prin servicii de consultanță, programe de certificare și traininguri executive, RDCC oferă companiilor instrumentele necesare pentru a construi echipe reziliente, diverse și lanțuri de aprovizionare incluzive. În calitate de partener strategic al corporațiilor multinaționale, întreprinderilor locale și factorilor de decizie, RDCC face legătura dintre incluziune, conformitate și succes în afaceri.

Pentru mai multe informații:

Olivia Duțu | 0723 332 047 | olivia@thecover.ro | pr@rdcc.ro

Ramona Barbu | 0726 253 290 | pr@rdcc.ro

Sursa foto: AccessABILITY Expo

