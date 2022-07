Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) își deschide porțile în perioada 4 – 22 iulie 2022 pentru admiterea la studii de licență și 1 – 18 iulie 2022 pentru programele de master, invitându-te să alegi să ai o experiență de student #extraordinară.

În luna Iulie, Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară din București (USAMV) te invită să alegi să iei parte la o experiență extraordinară și să te înscrii la facultate la licență sau master pentru a începe un nou capitol al vieții tale. Peste 5400 de locuri, din care 2280 de locuri la buget și 3140 de locuri la taxă sunt disponibile pentru viitorii studenți la cele 7 facultăți ale USAMV București, pentru studii universitare de licență și master.

Află care sunt programele de studii din cele șapte facultăți disponibile și alege-o pe cea care se potrivește dorințelor tale: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii și Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală. Mai multe detalii poți vedea aici: www.usamv.ro/admitere

”Ca în fiecare an, așteptăm cu mare entuziasm și bucurie perioada de admitere la facultate la unul din programele de la licență sau master. Este o emoție și pentru noi să vedem tineri frumoși care își doresc să se alăture comunității USAMV și care prin entuziasmul lor să ne ajute să devenim mai buni în ceea ce facem. Să ne provoace să împărtășim cu ei cât putem de mult din experiența noastră. Dorim să susținem și să pregătim studenți #extraordinari care vor duce mai departe valorile USAMV – să acționezi responsabil pentru a face lumea un loc mai bun” a spus Prof.dr. Răzvan I. Teodorescu, rectorul universității.

Recomandări Escrocheria Toxic Off. Cum este folosită teama de viermi intestinali și HPV și ce spun medicii cu identitatea furată

Dacă te-ai decis că viitorul tău este la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară atunci află că poți alege dintre: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii și Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală. 7 Facultăți, 2280 de locuri la buget, 2 campusuri de top și 4000 de locuri de cazare sunt pregătite să îi întâmpine pe noii studenți.

Pentru cei care încă nu sunt hotărâți ce să aleagă, USAMV vine în ajutor cu o vizită în campus! Intră pe site-ul USAMV și programează o discuție cu unul din consilierii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră care te va ghida către cele mai bune opțiuni pentru viitorul tău!

Recomandări Tariful de 200 de lei pentru un loc pe cearșaf la malul mării, explicat de reprezentanții complexului rezidențial din Mamaia

În plus, poți afla mai multe detalii despre programele de studii disponibile (vezi aici), despre viața #extraordinară de student la USAMV (vezi aici), dar și despre povestea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (vezi aici).

Admiterea la Studii Universitare de LICENȚĂ

Perioada de înscriere:

4-22 iulie programele de studii organizate de Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală.

programele de studii organizate de Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală. 1-19 iulie programul de studii Medicină Veterinară – Facultatea de Medicină Veterinară

Criteriile de admitere:

– pentru programele de la Facultatea de Agricultură, Horticultură, Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Biotehnologii, Management și Dezvoltare Rurală sunt:

70% media de la bacalaureat

30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/ limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

Recomandări Mircea Geoană, președinte. Mulți lideri, puțini oameni

– pentru programul de studii de la Facultatea de Medicină Veterinară sunt:

50% nota obținută la proba scrisă, susținută online

50% media de la bacalaureat

Admiterea la Studii Universitare de MASTER

Perioada de înscriere:

1– 18 iulie – pentru toate programele de studii organizate în cele șapte facultăți din cadrul USAMV București

Criteriile de admitere:

10% notă obținută la proba scrisă (eseu)/online

90% media anilor de studii de licență

Admiterea la Studii Universitare de DOCTORAT

Perioada de înscriere: 12-16 septembrie

Criteriile de admitere:

– examen competențe lingvistice

– examen oral

Te așteptăm pe www.admitere.usamv.ro!

***

Despre Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară din București (USAMV) este o instituție de învățământ superior și de cercetare acreditată, pol de excelență al învățământului universitar de specialitate, transformată constant și consistent pe parcursul celor 170 de ani de existentă. USAMV are peste 11.000 de studenți, fiind definită ca „o universitate pentru viață şi agricultură, prin educație și cercetare de înaltă calitate” („Agriculture for Life, Life for Agriculture”). USAMV are în vedere patru direcții strategice de dezvoltare în contextul actual: învățământ de calitate (cu accent pe abilitățile practice urmărite de angajatori), cercetare avansată, internaționalizare şi parteneriat cu mediul de afaceri.

www.usamv.ro.

GSP.RO Cum arată Marian Iancu după 8 ani de închisoare. Transformarea e uluitoare

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Ce factură la gaze a primit Aurel Pădureanu în România. Suma este colosală

Observatornews.ro ”Dacă aşa înseamnă sa te distrezi când faci 18 ani”. Mai mulţi tineri au devastat hostelul din Buzău unde au fost cazaţi pentru petrecerea de majorat

HOROSCOP Horoscop 11 iulie 2022. Fecioarele au la dispoziție o zi de revitalizare, un început de săptămână revigorant

Știrileprotv.ro Șocul unei familii din Dâmbovița când a ieșit din casă. Terifiant ce au găsit oamenii la poartă

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Rețete delicioase cu ton pentru o alimentație sănătoasă în această vară