Alexandrion Group face o nouă investiţie în dezvoltarea categoriei single malt din România prin lansarea Single Malt Community

Creată la intersecția dintre educație, experiență și comunitate, platforma își propune să devină principalul reper pentru consumatorii interesați de una dintre cele mai complexe și apreciate categorii din industria băuturilor spirtoase. Prin conținut specializat, evenimente curatoriate și acces la expertiză autentică, Single Malt Community oferă un nou mod de a interacționa cu această categorie, într-un context construit în jurul cunoașterii și al experiențelor relevante.

„Alexandrion Group a deschis drumul categoriei single malt în România odată cu lansarea Carpathian Single Malt Whisky. Acest statut vine și cu o responsabilitate pentru noi: aceea de a contribui la dezvoltarea categoriei, de a educa piața și de a crea contexte prin care consumatorii să descopere și să înțeleagă complexitatea și diversitatea universului single malt. Prin lansarea Single Malt Community, ne asumăm acest rol pe termen lung și investim în construirea unei comunități informate, pasionate și conectate la cele mai bune experiențe pe care această categorie le poate oferi”, a declarat Antonio Salameh, Chairman Alexandrion Group.

Alexandrion Group face o nouă investiţie în dezvoltarea categoriei single malt din România prin lansarea Single Malt Community

O comunitate construită în jurul descoperirii

Single Malt Community reunește pasionați, cunoscători și consumatori aflați la începutul călătoriei lor în universul single malt. Platforma va găzdui conținut editorial și video, degustări, masterclass-uri, întâlniri cu experți și experiențe exclusive dedicate aprofundării cunoștințelor despre această categorie.

Mai mult decât o platformă digitală, Single Malt Community este un ecosistem care îmbină mediul online cu experiențele offline, creând contexte autentice de învățare, explorare și interacțiune.

Alexandrion Group face o nouă investiţie în dezvoltarea categoriei single malt din România prin lansarea Single Malt Community

În cadrul comunității vor fi prezentate whisky-uri din portofoliul Alexandrion Group:

  • Carpathian Single Malt Whisky
  • JA.AR Single Malt Whisky
  • Highland Peak Single Malt Whisky
  • Highland Mountain Blended Malt Scotch Whisky
Alexandrion Group face o nouă investiţie în dezvoltarea categoriei single malt din România prin lansarea Single Malt Community

Expertiză, educație și experiențe autentice

Dezvoltarea și conținutul platformei sunt susținute de specialiști care contribuie, fiecare din perspectiva sa, la construirea unei experiențe relevante și credibile pentru comunitate.

Allan Anderson, Master Distiller și Whisky Director al Alexandrion Group, aduce expertiza acumulată în peste trei decenii dedicate whisky-ului și oferă o perspectivă aprofundată asupra proceselor care definesc caracterul unui single malt.

Alexandrion Group face o nouă investiţie în dezvoltarea categoriei single malt din România prin lansarea Single Malt Community
Allan Anderson, Master Distiller și Whisky Director al Alexandrion Group

„Single malt whisky este una dintre cele mai diverse și fascinante categorii din lumea băuturilor spirtoase. Fiecare expresie spune o poveste despre origine, maturare și măiestrie. Prin Single Malt Community ne dorim să îi ajutăm pe oameni să descopere această complexitate și să înțeleagă ce se află în spatele fiecărui pahar. Cu cât înțelegi mai mult, cu atât experiența devine mai valoroasă”, a declarat Allan Anderson.

Alături de el, Dragoș Mateescu, Whisky Specialist, contribuie la dezvoltarea componentei educaționale și la transformarea informațiilor complexe într-o experiență accesibilă și captivantă pentru public. Dragoş va organiza degustări de single malt ghidate în toată ţara.

Alexandrion Group face o nouă investiţie în dezvoltarea categoriei single malt din România prin lansarea Single Malt Community
Virgil Ianțu, Allan Anderson, Dragoș Mateescu

Dimensiunea experiențială a proiectului este completată de Virgil Ianțu, Brand Ambassador JA.AR și gazda evenimentelor Single Malt Community, care va facilita dialogul dintre experți și comunitate și va contribui la crearea unui cadru deschis, autentic și accesibil.

Mai multe informaţii despre Single Malt Community sunt disponibile pe www.singlemaltcommunity.com

Toate brandurile prezentate în platformă sunt disponibile în marile lanţuri de retail şi în e-shop-ul Alexandrion Group www.iconicdrinks.shop.

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, este liderul pieței de băuturi spirtoase și vinuri din România și singurul producător de whisky single malt din țară și din regiune. Grupul are o tradiție și experiență care datează din 1789. Alexandrion Saber Distilleries 1789 este unul dintre cele mai mari și moderne centre de producție și de îmbuteliere din sud-estul Europei, unde sunt create unele dintre cele mai emblematice mărci premiate internațional, precum Carpathian Single Malt Whisky, JA.AR Single Malt Whisky, Brâncoveanu Vinars, Alexandrion 5 Stele, Alexandrion 7 Stele și Alexandrion 9 Stele, Kreskova Vodka, OMU Vodka, lichiorurile de fructe Saber Elyzia, ginurile Siginia și Kingsbury. Alexandrion Group deține, de asemenea, podgorii și unități de producție de vin în România, situate în regiunea Dealu Mare. Cramele Rhein & CIE 1892 din Azuga produc cel mai vechi vin spumant din România, Rhein Extra, fără întrerupere de peste un secol. Acesta are o semnificație istorică și culturală deosebită și este furnizor oficial al Casei Regale a României din 1904. Alexandrion Group are sediul central în România și o rețea globală extinsă de distribuție, coordonată prin hub-uri de afaceri deschise în SUA, Brazilia, Dubai și Cipru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Unica.ro
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
GSP.RO
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
Parteneri
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Libertateapentrufemei.ro
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Adevarul.ro
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Zlatan Ibrahimovic îi distruge pe englezi și le amintește cât de uriaș e Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”
Fanatik.ro
Zlatan Ibrahimovic îi distruge pe englezi și le amintește cât de uriaș e Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea...”
Stiri Mondene 11:44
Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea…”
Câți bani a câștigat Gabi Tamaș din fotbal. A făcut cadou milioane de euro. „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Stiri Mondene 10:21
Câți bani a câștigat Gabi Tamaș din fotbal. A făcut cadou milioane de euro. „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
ObservatorNews.ro
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la dineul oficial de la Élysée, la brațul lui Nicușor Dan
Libertateapentrufemei.ro
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la dineul oficial de la Élysée, la brațul lui Nicușor Dan
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Mediafax.ro
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Ce este „norul rulou”, fenomenul care a stârnit panică pe o plajă din Franța. Vântul a suflat cu până la 100 km/h, iar temperatura a scăzut brusc
KanalD.ro
Ce este „norul rulou”, fenomenul care a stârnit panică pe o plajă din Franța. Vântul a suflat cu până la 100 km/h, iar temperatura a scăzut brusc

Politic

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cele două soluții pentru Stadionul Dinamo. CNI convoacă o întâlnire decisivă pentru viitorul arenei care se va numi „Mircea Lucescu”
Fanatik.ro
Cele două soluții pentru Stadionul Dinamo. CNI convoacă o întâlnire decisivă pentru viitorul arenei care se va numi „Mircea Lucescu”
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului