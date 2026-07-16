Alexandrion Group face o nouă investiţie în dezvoltarea categoriei single malt din România prin lansarea Single Malt Community

Creată la intersecția dintre educație, experiență și comunitate, platforma își propune să devină principalul reper pentru consumatorii interesați de una dintre cele mai complexe și apreciate categorii din industria băuturilor spirtoase. Prin conținut specializat, evenimente curatoriate și acces la expertiză autentică, Single Malt Community oferă un nou mod de a interacționa cu această categorie, într-un context construit în jurul cunoașterii și al experiențelor relevante.

„Alexandrion Group a deschis drumul categoriei single malt în România odată cu lansarea Carpathian Single Malt Whisky. Acest statut vine și cu o responsabilitate pentru noi: aceea de a contribui la dezvoltarea categoriei, de a educa piața și de a crea contexte prin care consumatorii să descopere și să înțeleagă complexitatea și diversitatea universului single malt. Prin lansarea Single Malt Community, ne asumăm acest rol pe termen lung și investim în construirea unei comunități informate, pasionate și conectate la cele mai bune experiențe pe care această categorie le poate oferi”, a declarat Antonio Salameh, Chairman Alexandrion Group.

O comunitate construită în jurul descoperirii

Single Malt Community reunește pasionați, cunoscători și consumatori aflați la începutul călătoriei lor în universul single malt. Platforma va găzdui conținut editorial și video, degustări, masterclass-uri, întâlniri cu experți și experiențe exclusive dedicate aprofundării cunoștințelor despre această categorie.

Mai mult decât o platformă digitală, Single Malt Community este un ecosistem care îmbină mediul online cu experiențele offline, creând contexte autentice de învățare, explorare și interacțiune.

În cadrul comunității vor fi prezentate whisky-uri din portofoliul Alexandrion Group:

Carpathian Single Malt Whisky

JA.AR Single Malt Whisky

Highland Peak Single Malt Whisky

Highland Mountain Blended Malt Scotch Whisky

Expertiză, educație și experiențe autentice

Dezvoltarea și conținutul platformei sunt susținute de specialiști care contribuie, fiecare din perspectiva sa, la construirea unei experiențe relevante și credibile pentru comunitate.

Allan Anderson, Master Distiller și Whisky Director al Alexandrion Group, aduce expertiza acumulată în peste trei decenii dedicate whisky-ului și oferă o perspectivă aprofundată asupra proceselor care definesc caracterul unui single malt.

Allan Anderson, Master Distiller și Whisky Director al Alexandrion Group

„Single malt whisky este una dintre cele mai diverse și fascinante categorii din lumea băuturilor spirtoase. Fiecare expresie spune o poveste despre origine, maturare și măiestrie. Prin Single Malt Community ne dorim să îi ajutăm pe oameni să descopere această complexitate și să înțeleagă ce se află în spatele fiecărui pahar. Cu cât înțelegi mai mult, cu atât experiența devine mai valoroasă”, a declarat Allan Anderson.

Alături de el, Dragoș Mateescu, Whisky Specialist, contribuie la dezvoltarea componentei educaționale și la transformarea informațiilor complexe într-o experiență accesibilă și captivantă pentru public. Dragoş va organiza degustări de single malt ghidate în toată ţara.

Virgil Ianțu, Allan Anderson, Dragoș Mateescu

Dimensiunea experiențială a proiectului este completată de Virgil Ianțu, Brand Ambassador JA.AR și gazda evenimentelor Single Malt Community, care va facilita dialogul dintre experți și comunitate și va contribui la crearea unui cadru deschis, autentic și accesibil.

Mai multe informaţii despre Single Malt Community sunt disponibile pe www.singlemaltcommunity.com.

Toate brandurile prezentate în platformă sunt disponibile în marile lanţuri de retail şi în e-shop-ul Alexandrion Group www.iconicdrinks.shop.

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, este liderul pieței de băuturi spirtoase și vinuri din România și singurul producător de whisky single malt din țară și din regiune. Grupul are o tradiție și experiență care datează din 1789. Alexandrion Saber Distilleries 1789 este unul dintre cele mai mari și moderne centre de producție și de îmbuteliere din sud-estul Europei, unde sunt create unele dintre cele mai emblematice mărci premiate internațional, precum Carpathian Single Malt Whisky, JA.AR Single Malt Whisky, Brâncoveanu Vinars, Alexandrion 5 Stele, Alexandrion 7 Stele și Alexandrion 9 Stele, Kreskova Vodka, OMU Vodka, lichiorurile de fructe Saber Elyzia, ginurile Siginia și Kingsbury. Alexandrion Group deține, de asemenea, podgorii și unități de producție de vin în România, situate în regiunea Dealu Mare. Cramele Rhein & CIE 1892 din Azuga produc cel mai vechi vin spumant din România, Rhein Extra, fără întrerupere de peste un secol. Acesta are o semnificație istorică și culturală deosebită și este furnizor oficial al Casei Regale a României din 1904. Alexandrion Group are sediul central în România și o rețea globală extinsă de distribuție, coordonată prin hub-uri de afaceri deschise în SUA, Brazilia, Dubai și Cipru.

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