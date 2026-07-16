Clădirea istorică, situată pe strada Unirii, are o arhitectură complexă, ceea ce a făcut imposibilă coborârea felinei prin forțe proprii.

Speriată și cel mai probabil epuizată de căldură, pisica a fost observată de trecători, care au sunat imediat după ajutor.

Intervenție de precizie la înălțime

Pentru a putea ajunge în siguranță la felina aflată la înălțime, salvatorii doljeni au mobilizat o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime. Echipajul a acționat cu extrem de mult tact și răbdare, pentru a nu speria și mai mult animalul, care ar fi putut aluneca de pe acoperiș.

„Intervenţia s-a încheiat cu succes, iar pisica a fost coborâtă nevătămată”, au transmis pompierii.

Imediat ce a ajuns cu picioarele pe pământ, pisica a fost încredințată unei persoane iubitoare de animale care a asistat emoționată la întreaga scenă. Aceasta s-a oferit să adopte felina și să îi ofere un cămin sigur, asumându-și întreaga responsabilitate pentru îngrijirea ei.

Mesajul ISU Dolj

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj au ținut să reamintească publicului larg că rolul pompierilor depășește sfera stingerii incendiilor sau a acordării primului ajutor în caz de accidente rutiere.

Instituția a subliniat că echipajele de intervenție sunt pregătite și intervin ori de câte ori este nevoie pentru salvarea animalelor aflate în situații critice, cu condiția ca operațiunea să poată fi desfășurată în condiții de deplină siguranță pentru personalul de intervenție.

De data aceasta, profesionalismul pompierilor și bunătatea unui craiovean au oferit o a doua șansă unei feline neajutorate.

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