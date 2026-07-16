Data la care primarul estimează începerea execuției drumului

Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6 din București, a oferit mai multe informații pe rețelele sociale, în urma întrebărilor cetățenilor despre stadiul Drumului Radial 1 Vest Bulevarul Timișoara – Autostrada A0.

„Va ajuta puternic la degrevarea traficului de pe bulevardul Iuliu Maniu din Militari, cred că cel mai aglomerat bulevard din capitală”, a spus, joi, Paul Moldovan, pe Facebook.

Drumul Radial (DR) 1 va avea o lungime de aproximativ 10 kilometri și va conecta direct Autostrada A0 printr-o infrastructură modernă, configurată cu câte două benzi pe sens. Va avea și o bandă dedicată transportului public, precum și piste de biciclete. Drumul cuprinde și 6 noduri rutiere denivelate dotate cu parcări Park&Ride, dar și sisteme inteligente de management al traficului.

Primarul interimar al Sectorului 6 estimează că execuția drumului va începe în vara anului 2027.

„După finalizarea tuturor pașilor pregătitori se va scoate la licitație proiectarea și execuția. Estimez că va începe cam din vara viitoare execuția”, a scris Paul Moldovan într-un comentariu pe Facebook.

Când începe construcția primului drum radial din București: Vest Expres, proiectul care va prelungi Bulevardul Timișoara până la Autostrada A0
Drumul Radial 1 – Vest Expres. Foto: Paul Moldovan/Facebook

S-a aprobat studiul de fezabilitate

Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a confirmat, joi, faptul că a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru DR1.

„Aprobăm în Ministerul Transporturilor studiul de fezabilitate pentru DR1 – Vest Expres, proiectul care va prelungi Bulevardul Timișoara până la Autostrada A0 în apropiere de Domnești și care va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre București și zona metropolitană”, a precizat oficialul de la MTI.

Investiția de aproape 10 kilometri nu înseamnă doar un drum nou, ci „un nou mod de a gândi mobilitatea în regiunea București – Ilfov”, potrivit secretarului de stat.

„Proiectul include soluții tehnice utilizate în premieră în România, prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului și conectarea acestuia cu parcările Park&Ride amplasate în nodurile rutiere, astfel încât tot mai mulți oameni să poată lăsa mașina și să continue călătoria rapid și eficient cu transportul public”, a explicat acesta.

10 drumuri radiale care vor conecta Capitala de A0

Proiectul „Orbital București” prevede construirea a zece drumuri radiale cu profil de drum expres sau autostradă, menite să conecteze marile bulevarde ale Capitalei și Centura Actuală (DNCB) cu noua Autostradă de Centură A0.

Potrivit informațiilor furnizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB), acestea sunt:

1. Drumul Radial 1, cunoscut sub numele de Vest Expres, și reprezintă prelungirea (străpungerea) Bulevardului Timișoara. DR 1 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT sector 6, UAT Domnești, UAT Ciorogârla și se finalizează prin amenajarea unui nod rutier cu Autostrada A0.

2. Drumul Radial 2 – Autostrada A1.

3. Drumul Radial 3 sau Giulești Expres reprezintă prelungirea Calea Giulești. DR 3 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT sector 6, UAT sector 1, UAT Dragomirești Vale, UAT Chitila, UAT Săbăreni, are prevăzut un nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin amenajarea unui nod rutier cu DJ 602.

4. Drumul Radial 4, denumit Nord Expres, reprezintă prelungirea Bulevardului Poligrafiei. DR4 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT sector 1, UAT Otopeni, UAT Mogoșoaia, UAT Corbeanca, UAT Buftea, are prevăzut nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin conexiunea cu Drumul Expres București – Târgoviște.

5. Drumul Radial 5, numit Pipera Expres, reprezintă conexiunea cu infrastructura existentă a cartierului Greenfield, se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT sector 1, UAT Otopeni, UAT Tunari și se finalizează prin conexiunea cu infrastructura rutieră din zona localității Dimieni/Terminal 2 Aeroportul Otopeni.

6/7. Drum Radial 6+7 Afumați – Est Expres reprezintă conexiunea cu infrastructura existentă a orașului Pantelimon, se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT Pantelimon, UAT Găneasa, UAT Afumați, are prevăzut nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin conexiunea cu DN 2.

8. Drumul Radial 8, numit Splai Expres, reprezintă prelungirea Bulevardului Splaiul Unirii. DR 8 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT Glina, UAT Cernica, are prevăzut nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin conexiunea cu Autostrada A2.

9. Drumul Radial 9, cunoscut ca Sud Expres, reprezintă prelungirea Bulevardului Metalurgiei. DR 9 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT Sector 4, UAT Jilava, UAT Vidra, are prevăzut nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin conexiunea cu DJ 401.

10. Drumul Radial 10, denumit Măgurele Expres, va realiza conexiunea străzilor Pucheni și Sălaj cu inelul median al Capitalei, apoi DR 10 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT Sector 5, UAT Măgurele, UAT Dărăști, se finalizează prin conexiunea cu Drumul Expres București – Alexandria prin nodul rutier cu Autostrada A0.

În cadrul proiectului „Orbital București” este inclus și Nodul rutier Autostrada A0 – DJ 200 Stefăneștii de Jos. Proiectul este localizat pe drumul județean DJ200, având ca scop conectarea acestuia cu Autostrada A0.

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